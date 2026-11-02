TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Ferhat Gündoğdu, bahis ve yayın ihalesi açıklaması!

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da katıldığı canlı yayında A Milli Takım'daki Sergen Yalçın kararı, hakemler soruşturması, MHK'nın eski başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında önemli açıklamalar açıklamalar yaptı.

İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözleri;

Çok aday arasından seçip Milli Takım'ın başına getirdiğimiz bir arkadaşımız değil Sergen Yalçın. Vincenzo Montella çok eleştiri aldı ama çok başarılı işler yaptı. Kendisi de birkaç kez "Her türlü kararınıza saygı duyarım" dedi. Yabancı biri olacaksa, çok iyi biri olmalıydı. Arada zaman yok. Çok alternatifler arasından seçmedik. Basın toplantısında espri yaptım, insanlar yanlış aldı. Beşiktaş'ın dar kadrosu ile 3 kupa aldığını söyleyebilirdim. Hırslı olduğunu biliyorum. O da büyük memnuniyet duydu ve onun sorumluluğunu taşıyor. Cenabı Allah yardımcısı olsun. Daha da çok çalışacak, inşallah başarılı olsun.

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SPEKÜLASYONLAR OLUYOR

Spekülasyonlar oluyor, öyle bir şey olması (telefon açmama) mümkün değil. Kenan Yıldız sakat ama "Milli Takım'a Kasım'da gelmek istiyorum" dedi.

SERGEN YALÇIN HEPSİNİN ABİSİ

TV'de yorum yapmış olabilir ama Sergen Yalçın, hepsinin abisi. Geçmişi ve kariyeri ortada. Herkes birbirine sarılacak. Burası Milli Takım, çatışma bile olsa kişiler arasında, herkes işini hizmetini yapacak. Malzemeci bile olarak Milli Takım'a hizmet etmek şereftir. Uzun yıllar TFF irade ile yönetilmedi. Siz de yine aynı gözle bakmaya çalışıyorsunuz. Kimse, Milli Takım için birini önermedi. Yorum dinlemeden, kendi irademizle karar aldık. Aklıma geleni arkadaşlarla paylaştım, Sergen Yalçın da atladı geldi ve şeref duydu. Zeka var, ok çalışıp başarıya ulaşacak.

ANTHONY TAYLOR DA BİRAZ KIRIK

Anthony Taylor buraya geldi, en az 15 bin hakem yetiştirmeden gitmeyi düşünmüyor. Bunlar ilişkilerle oluyor. İnsanlar neden altında bir şey arıyor, anlamıyorum. "Ferhat Gündoğdu, gözaltına alındığı gün, Anthony Taylor da İstanbul'a geldi; "Sorumluluk almaya hazırım başkanım" dedi. O da biraz kırık arkadaş. Anthony Taylor'ın "Büyük camiaların baskısı nedeniyle hakemler sahada gitmeleri gereken yere gitmiyorlar, tembellik yapıyorlar. Bir iki adım daha atmaları gereken yerde bunu yapmıyorlar" diye raporu var. VAR'dan bakılmasını bekliyorlar. İngiltere bunları aştı, maçtan önce ve sonra konuşanlara cezalar getirdi, 10 yıl önce bitirdiler bu kavgayı. Taylor böyle anlatıyor

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HAKEMLERE DESTEK OLACAĞIZ

Üç haftadır hakem kararları daha farklı. Herkes bunun düzelmesini istiyor mu? Düzen bozukluğunu isteyenler de var, açık konuşalım. Bu hakemlere destek olacağız, maç yöneterek tecrübe kazanacaklar. Art niyet yoksa, öz güvenleri artacak. Anthony Taylor ve TFF, bunu tek başına yapamaz. Hep beraber yapmalıyız. Marka değerini de düşünmemiz lazım.

ETİK KURULU'NA SEVK EDİLECEK

Etik Kurulu'na sevk edilecek kendi takımı aleyhine bahis oynayan isimler. Başsavcılığa da gönderdik. Gerekli bilgiyi oraya da verelim. Kendi takımın lehine oynamayı bir derece kabul edebilirsiniz... Gerçi İngiltere ve Almanya'da bu da suç. Kendi takımımın aleyhine oynamak başka boyuta geçiyor. Etik Kurulu buna bakacak. Legale bakıyoruz ama illegale de bakacağız. Kendi takımı önde olan yönetici, rakip kazanır diye oynuyorsa... Bu Başsavcılık tarafının görevi, onlar çıkartıyorlar. Kendi takımının aleyhine oynayanlar Etik Kurulu'na sevk edilecek. Sonuçlara bakılacak, müdahale var mı? Altı doldurulursa, başka boyuta gider. Kendi takımının aleyhine oynayan 1 kişi değil. Süper Lig'de bazı takımlarda var. Sahaya yansıdığı ortaya çıkarsa her şey değişir!

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YAYIN İHALESİ BEKLENTİMİZ 400 MİLYON DOLAR

Yayın ihalesi için Kulüpler Birliği'nin talepleri oldu. Salı veya Çarşamba, şartnameyi çıkaracağız. İhale günü 30 Kasım. Rakam olarak beklentimiz 400 Milyon Dolar civarında... Onun üstü de olursa olabilir. Açık ihale olacak, yüksek teklif veren kazanacak.

EURO2032 İÇİN SIKINTIMIZ YOK

EURO2032 için sıkıntımız yok. İtalya'da mali ve politik sorunlar var, UEFA'dan ciddi bir uyarı geldi. 1-2 stat için yatırım yaparlarsa, ihtiyaçları karşılarlar. Bakıp göreceğiz. İtalya statları yetiştiremezse, Türkiye tek başına ev sahibi de olur. Avrupa Şampiyonası'nı yaparken, başka turnuva da düzenleriz. Cumhurbaşkanımız'dan Allah razı olsun. Olimpiyat Stadı final için 90 bin kişilik olacak. Tesis olarak sıkıntımız yok. Ankara'daki stadımız da bitecek. İspanya ile stadın açılışını yapma planımız var.

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ŞEREF MADALYASI OLUR

Ferhat Gündoğdu ile whatsApp yazışmam sızdı basına. 7 hakem de onlara FETÖ'cü demişim diye yazışmalarda, bana suç duyurusunda bulundu. 11 sene sonra benim için suç duyurusunda bulunuyorlar. Ferhat Gündoğdu'ya FETÖ'cüleri söyledim ve görev yapmayacaklarını söylüyorum. Kendimi ihbar ediyorum. Ceza alırsam, şeref madalyası olur benim için... whatsApp yazışmalarından değil bu sözlerimden suç duyurusunda bulunsunlar.

SUÇSUZ OLDUĞUNA İNANIYORUM

Ferhat Gündoğdu'nun suçsuz olduğuna inanıyorum. Görünen suçlamalarda tutuklu yargılanmasını vicdanen kabul etmiyorum. Bizim bilmediğimiz başka bir şey veya suçu varsa, adalet karşısında boynumuz kıldan incedir. Benim de suçum varsa, herkes cezasını çeksin

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BİR KIRMIZI KART DAHA GÖSTERSE MAÇ İPTAL OLACAK

Deniz Ateş Bitnel... Galatasaray-Trabzonspor maçında 4 kırmızı kart var, Salih Dursun da kırmızı kartı alıp hakeme göstermişti. Mustafa Yumlu yumruk attı maç sonu, kırmızı göstermedi. Maçın 8-10 dakika uzaması lazım, hakem yarım dakika uzatıyor. Neden? Bir kırmızı kart daha gösterse maç iptal olacak. O maça 2 kırmızı kart üzerine ne kadar bahis oynandı? Araştırılsın bu. Çağrıda bulunuyorum, araştırılsın. Hakemliği bıraktı, tanık olarak ifade veriyorsa; o maçın legal ve illegal bahisleri araştırılsın. Hakeme yumruk atan futbolcuya kırmızı kart göstermez misin? Tekme yiyecekti, uzatmıyor. 5. kırmızı kart çıksa, maç iptal oluyor ve bahis patlıyor