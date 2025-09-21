TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Arda Kardeşler için olay açıklama: 'Federasyona çağırdım, bedeli ağır olacak!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından ise Trabzonspor camiası hakem Arda Kardeşler için açıklamalarda bulunarak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na seslendi.

Yaşananların üzerine Hacıosmanoğlu, A Spor canlı yayınına katılarak konuyla ilgili konuştu.

İşte Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları;

"Bu akşam yaşanan hata değil. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli çok ağır. Bunun arkasında ne plan varsa bunu çözmek bizim görevimizdir."

"40 YILDIR BÖYLE BİR HAREKET GÖRMEDİM"

"Ben bir takım şeyleri biriktiriyorum. Yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Hakem hata yapabilirdir, insandır, insan hata yapar. Onları ileri günlerde değerlendireceğiz. Ben 59 yaşımdayım, hep söylüyorum insanlara, 40 senein bütün özetini yapabilirim, öyle sporun içindeyim, hafızam hakim pozisyon pozisyon anlatabilirim. Ben FETÖ'nün en büyük darbesini Trabzonspor başkanıyken yedim. Trabzonspor başkanıyken 3 maç üst üste maç kaybettik. Onları bile masum görüyorum. 40 yıldır ben bu akşam gibi bir hareket görmedim."

"BEDELİ AĞIR OLACAK"

"Hakemler benim kardeşlerimdir, onların hataları benim hatalarım. Hataları düzeltmek için büyük bir mücadele veriyoruz, çalışıyoruz. Ancak bu akşam yaşanan bir hata değil. Pozisyonu tekrar tekrar izliyorum. Evet bir faul pozisyonu var. Serbest vuruşla maç başlıyor ve hakem rakip ceza sahasına yürüyor, sağda bomboş giden bir oyuncu görüyor, solda giden görüyor, yani bunun kuralı şudur; yanlış yerden başladıysa oyun yerinizden kıpırdamadan düdük çalarsınız, yerinden başlatırsınız. Bütün uluslararası maçlarda da bu böyledir. Oyuncu, serbest vuruşu kullanıp siz eğer rakip yarı sahaya doğru yürüyorsanız, pozisyonun tehlikesini görüp de durup düdük çalıp tekrar aynı yerden başlatıyorsanız, bu hakem hatası değil, söylediğim gibi 40 senelik pozisyonları tek tek anlatırım. Normal bir vatandaş olarak tecrübelerimden anlatırım, ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli ağırdır."

"BENİM GÖREVİM ÇÖZMEK"

"İnsanların hakemliğinin bitmesi değil bunun arkasındaki planı çözmek benim görevimdir, kurulların federasyonun çözmesi gereken büyük bir sorundur. Ben eski Trabzonspor başkanı değil, TFF başkanı değil, sporsever olarak konuşuyorum; bunun bedeli ağırdır. Gereğini yapmak bize aittir. Böyle bir olay Türk futbolunda yaşandığı için şahsım adına özür diliyorum. Gereğinin vakit geçmeden pazartesi günü yapacağım."

"PAZARTESİ FEDERASYONA ÇAĞIRDIM"

"40 senenin hakem hatalarını, neler yaşandığını anlatın deyin hepsini tek tek anlatırım. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun izahı yoktur. Hakem arkadaşı pazartesi federasyona çağırdım. Kendisiyle konuştum. Gereği neyse fazlasını yapacağım."

"ÖZÜR DİLİYORUM"

"Bizim tek hedefimiz var, adil ve adaletli, herkese eşit mesafede futbola hizmet etmek. 5 sene yöneticilik yapmış, 20 sene başkanlık yapmış, kader birliği yaptığım 1. başkanvekili yaptığımız arkadaşımın takımı küme düştü. 'Herkes kaderini yaşar' dedi, kimseye müdahalemiz yok. Adaletli hizmet etmek istediğimiz noktada bu hareketler yapılıyorsa bunun bedeli çok ağırdır. Gereğinin nasıl yapıldığını kamuoyu görecek. Böyle bir hareket yapıldığı için bir sporsever olarak kamuoyundan özür diliyoruz. Düzeltmek bizim işimiz. Cenabı Allah bize yanlış yapmayı nasip etmesin. Gereğinin yapılacağını söylüyorum. Tekrar özür diliyor, kamuoyuna saygılarımı sunuyorum. Soruya gerek yok. Soru sorulacak konuyu geçti. Genel olarak konuşacağız. Önümüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşacağız."