TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tarihi çağrı: Size sesleniyorum, lütfen fark edin!

Haberin Devamı

Sivasspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 15. dakikasında 10 kişi kalan ve daha sonra 1-0 geriye düşen sarı - kırmızılılar, 90 dakikadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Puanını 38'e yükselten Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın hakemi Turgut Doman'ın performansı ise spor kamuoyunda en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Doman'ın kararları, yazarımız Fırat Aydınus tarafından mercek altına alındı. Aydınus ayrıca TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da seslendi.

İşte Aydınus'un ifadeleri:

Fizik, boy pos yerli yerinde. Aynı bölgeden abisi gibi. Ama 12. Kural’da bu kadar yetersizlik, bilgisizlik asla ve asla kabul edilebilecek bir durum değil bir hakem için. Maçın başından sonuna kadar atladığı çok net fauller oldu. Göstermediği sarı kartları alt alta yazsak inanın sayfalar yetmez. Futboldan ve ikili mücadelelerin değerlendirip yorumlanmaktan bu kadar uzak olan bir hakeme bu sezon ilk kez şahit olduk.

Haberin Devamı

İLLA AYAĞININ MI KIRILMASI GEREKİYOR?

Neredeyse “Faul vermek için illa ayağının mı kırılması gerekiyor?” cümlesini söyletti Doman. 15. dakikada Metehan’ın kırmızı kart gördüğü pozisyonda bariz gol şansı olduğunu ancak VAR yardımıyla çözebildi. Sarı kartı olan Sonko, Torreira’ya yaptığı faul için 2. sarıdan kırmızı görmeliydi. İlk yarının son anlarında Sivas kalecisi Nikolic’in ceza alanında Osimhen’e yaptığı hareket penaltıydı, verilen karar doğru. Maç içerisinde Koita’ya göstermesi gereken sarı kartları çıkarmış olsaydı oyundan ihraç etmesi gerekirdi.

SALLAİ VE BALDE’YE ÇIKAN SARILAR DA TUHAFTI

Sallai ile Balde’nin karşılıklı eylemlerinin neticesinde iki futbolcuya sarı kart görmesi de tuhaf bir karardı. İlla futbolcu tokadı yiyince kendini yere atıp kıvranmalı mı? Hadi bunların hepsini bir tarafa bırakalım; Manaj’ın son dakikalarda Barış Alper’e yaptığı şiddetli harekete, ne gördün de sarı kart verdin! Hadi verdin, VAR seni monitöre çağırıyor, gidip izliyorsun, buna rağmen bu pozisyona kırmızı değil sarı kart gösteriyorsan, işte bunun adı gerçekten deneyimsizlik değil tamamen yetersizliktir.

Haberin Devamı

KOLTUĞUNUZUN ALTINDA FAY HATTI VAR

Önceki gün oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi Mehmet Türkmen, tamamen tecrübesizlikten kaynaklanan hatalar yaptı. Henüz 32 yaşında olduğunu göz önüne alırsak kendini geliştirip, bu hatalarını ileride tekrarlamayabilir. Ama 39 yaşındaki Turgut Doman, 6-7 yıl daha üst klasmanda hakem olarak kalsan da maalesef ‘yetersizlik’ geliştirilebilecek bir şey değil. Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu lütfen farkına varın; koltuğunuzun altında FAY hattı var!