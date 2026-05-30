TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'dan yabancı kuralı için yeni açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TRT Spor'a yabancı kuralı, A Milli Takım ve birçok konu hakkında konuştu.

İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözleri;

Kulüp başkanlarından istirham ediyorum, eski alışkanlıklarını bıraksınlar! Eskiden özellikle dört büyükler ile iyi geçineyim, bir daha fazla oturayım derdine düşmüştü TFF başkanları! Bizim öyle bir derdimiz yok! Bu ülkeye karşı sorumluluğumuz var! Futbolun marka değerine hizmet ediyoruz! Herkesi memnun etme derdimiz yok!

KULÜPLER BORÇ BATAĞINDA

Bu yabancı kuralını bu sene açıklamadık! Kamuoyunu yanıltıyorlar! Teknik direktörler, yöneticiler! Biz bunu geçen sene açıkladık! 12+4 ile devam etsek, sorunları mı düzeliyor? 2 tane ile kurtulacak mısınız? Bir de bu ülke yabancı çöplüğünden kurtulsun! Kulüpler borç batağında! Türkiye'de futbolcu mu yok? gençlere şans verseniz...

KİMSEYE SÖZ VERMEDİK

Lamine Yamal kaç yaşında oynuyor? Arda Güler, Kenan Yıldız... Posası çıkmış oyuncuları getiriyorsunuz, ne oluyor? Kimseye 12+4 için söz vermedik! Kimseyle böyle bir konuşmamız olmadı.

MİLLİ TAKIMDA ORTAM İYİ

Milli takımda ortam gayet iyi. Genç ve pırlanta gibi bir jenerasyona sahibiz. Bu aile ortamını yaratan kişi Montella. Türk milleti adına ona teşekkür ediyorum. İnşallah 3-4 turnuva daha takımın başında durur.

MONTELLA YORUMU

Vincenzo Montella müthiş bir insan! Bazen insanlar eleştiriyor, doğru giden işi eleştirebilir insanlar. Hocamız, uzun süre burada olacaktır diye düşünüyorum. Bizi oluruz veya olmayız... Bu çocuklarla birlikte, daha da gençleri katarak 3-4 turnuva daha Milli Takım'ın başında kalır diye düşünüyorum.

YAYIN GELİRLERİ

Fransa, İtalya, İngiltere ve İspanya'da eşit dağıtım %50, Almanya'da %53! Bizde %37! Avrupa'da şampiyonluğa ekstra para yok! Bizde o %11'lik payı kaldırdık ve %48'e tamamladık. Beş büyük ligin ayarına geldik. Türkiye'yi Avrupa'da 6. olarak kabul edersek, biz de o dengeye geldik. Dört büyükler için büyük para değil ama Anadolu takımları için önemli gelir olacak.

HERKESE KAPILARIMIZ AÇIK

Hakemleri değiştiriyoruz, bir de hakem olayına girdik! UEFA bile bunu nasıl çevirdiğimizi soruyor, hakemlerin 3'te 1'i gitti! Kolay değil! Bir tane yönetici gördünüz mü, 'Biz de destek olalım da düzelsin' diyen? Herkes kendine istiyor! Kimse düzelmesini istemiyor! Kendine istersen marka değeri kalmaz! İngiltere'de düşen takımın aldığı parayla, sen de Avrupa'da başarılı olacağım diye hayal kurarsın! Bizim hiçbir takıma art niyetimiz yok! Herkese kapılarımızı açtık! Amatör takımlara kadar kapılarımızı açtık!

ALLAH YOLUMUZU AÇIK ETSİN

Bu aziz millet her şeyi hak ediyor! 2002'de Dünya Kupası'nı izledik, gururluyuz. Bugün TFF Başkanı olarak arkadaşlarımızla birlikte ABD'ye gidiyoruz. Hayalimiz 18 Temmuz'da New York'tan kupa ile dönmek. Çok dua alıyoruz, Allah inşallah bize bunu nasip edecek. 30 tane federasyon başkanı, '80 milyon değil, biz de varız! Biz de sevineceğiz' dedi. Türk, İslam alemine karşı da sorumluyuz. Allah yolumuzu açık etsin