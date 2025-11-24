TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’dan bahis operasyonu açıklaması: Başkanlar kendi temizliklerini kendileri yapsınlar

Haberin Devamı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasına ilişkin konuştu.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Biz bu harekete başladığımızda, "Bu kutsal görev ne birimlerin, ne kurumların, kendilerinin menfaat devşirme alanı olmasın. Temiz futbola hep beraber katkı sunarak mutlu yarınlara ulaşalım." demiştik.

Bu görevleri Allah nasip ediyor, nasip ettiği sürece, gençlere borcumuz var, Allah'ın nasip ettiği süre içinde.

Konuşmaları dinliyoruz, yetkili ve yetkisiz, bilgili ve bilgisiz insanların, manipülasyon var mı? Diye söyleniyor.

Bilgiler nasıl aldığımızı, nasıl titiz ve adil olduğumuzu anlatacağım. Genelde kurumlarda bilgi sızar, görevlendirdiğimiz 4 tane arkadaşımız var. Onlara emanet ederken, hiç bilgi sızmayacak dedik. Bakanlığa teşekkür ediyorum, bilgi sızmadı.

Biz bu bilgileri resmi olarak, Spor Bakanlığı'mızdan rica ediyoruz. Spor Toto Teşkilatı da bize gönderiyor.

Bizim arkadaşlarımız da, hukuk kurulu olarak PDFK'ya sev ediyor, ilk yargı organına, suç işlemediğinizi kanıtlarsanız ceza almazsınız.

Mağdur edildiğini düşünen insanlar var, kamuoyunda çok konuşuyorlar. Biz futbol ailesinin haysiyet ve şerefinden sorumluyuz. İlk yargı organında suçsuzluğunu ispat etsinler.

Kimi babasından harçlığı kullanıyor, kimi zor şartlar altında yaşıyor. Kimse tiyatro seyretmek istemiyor. Başarıların sahada kazanılmasını istiyor.

Acaba buradan bir çıkar devşirebilir miyiz? Mantığını bırakmamız lazım. Belki 1-2 sene sıkıntısını çekeriz ama yarın bütün futbol kulüpleri dahil olacak. Eğer kararlılıkla yaşayabilirsek.

Bütün kulüplerimize çağrıda bulunuyorum, kurumsal işleri bir kenara bırakıp, temiz Türk futbolu adına, dünyanın imrenerek izlediği bu organizasyona destek olmaya davet ediyorum.

BU İŞTEN ZARAR GÖRECEK FUTBOLCULAR VE TAKIMLAR OLACAK

Elbette bu işten zarar görecek futbolcular ve takımlar olacak. Bakınız bu ülkede deprem oldu, pandemi oldu ve takım sayıları arttı. Bugün de futbolda bir deprem var. Bizlere müsaade edin ki takım sayısı düşsün.

Yarın Başsavcılığın önünde olumsuz durumlarla karşılaştığında üzülmesinler, kendi temizliklerini kendileri yapsınlar.

Futbolculara sıra gelince işi sulandırmaya, farklı yönlere çekmeye başladılar.

Birçok insan diyor ki yarın seçim olur nasıl seçim kazanacaksın, bizim böyle bir derdimiz yok. Ne kadar süre varsa, Allah ne kadar müsaade ediyorsa, gençlerimize, çocuklarımıza görevimizi yaparız sonra gideriz, döneriz işimizin başına.

None





Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu hakkında

Aklanma diye bir konu yok. Sevkleri yapmazsanız bu duruma düşersiniz. 47 tane kamuoyunun merak ettiği oyuncu var. 1'er kupon oynayanların araştırması devam ediyor. 1 kuponun üzerinde oynayanları sevk ettik. Tedbir kararı kalktı ama bu iş daha sonuçlanmadı. Yargı sürecinde sonuçlanacak. Bizim amacımız insanları zan altında bırakmak değil ama hukuk kurulunun görevi sevk etmek. 1 kuponun üzerinde oynayanlar sevk edildi.

Infantino ve Ceferin ile şahsi dostluğum var. Geçen gün arkadaşın biri, İngiltere'nin en köklü televizyonunda, orada değerli insanlar bizdeki spor yorumcuları gibi magazin yapmayanlar, federasyonlarına çağrıda bulunuyorlar. "Türkiye Futbol Federasyonu kadar cesaretiniz yok mu?" Diyorlar. Bu dalga dalga inşallah dünyaya da yayılır.