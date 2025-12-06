TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Montella'dan 2026 Dünya Kupası yorumu: 'Çekilebilecek en iyi kura!'

Haberin Devamı

ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2026 Dünya Kupası'nda grup kura çekimi ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirildi.

Türkiye'yi kura çekimi töreninde Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve U21 Millî Takım İdari Müdürü Mert Tuncay temsil etti.

Türkiye, Dünya Kupası'na katılması halinde D Grubu'nda yer alacak ve ABD, Paraguay, Avustralya ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, play-off'ta yarı finalde evinde 26 Mart 2026'da Romanya ile karşılaşacak. Bu turu geçmesi halinde 31 Mart 2026'da Slovakya-Kosova mücadelesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, bu mücadeleden galip ayrılması durumunda adını Dünya Kupası'na yazdıracak.

Kura çekiminin sona ermesiyle birlikte TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vicenzo Montella muhtemel rakiplerimizi CNN Türk'e değerlendirdi.

HACIOSMANOĞLU: ÇEKİLEBİLECEK EN GÜZEL KURALARDAN BİR TANESİ

Hayırlı olsun. Çekebilecek en güzel kuralardan bir tanesi. Avustralya, Paraguay, Amerika. Amerika'da Amerika ile başlamak güzel olacak tabi. Bizim çocuklar inşallah gruptan lider olarak çıkarız diye düşünüyorum. Onları Cenabı Allah'ın iznini aşıp buraya geliriz. Gruba baktığınız zaman da elbette ki Cenabı Allah buraya gelmeyi nasip etsin. Biz hep onu söylüyoruz. Buraya geldikten sonra da bu gruptan lider olarak çıkmak gerekli Türkiye'ye. Onu da bizim aslan gibi çocuklarımız başarır diye inanıyorum. Bütün Türk milletine, Türk halkına hayırlı uğurlu olsun.

MONTELLA: HAYALLERİMİZ AYNI

Benim odağım aslında mart ayına yönelik. Ama tabi çektiğimiz kurayı beğendim. Şu an şimdilik marttaki play off'lara odaklanacağız. Evet, 24 yıl oldu en son Dünya Kupası'na gidildiğinden beri ve bu amaç için çok çalıştık. Çok yakınız ve en önemli adımı mart ayında atacağız. Bizim hayallerimiz hala Türk vatandaşlarıyla aynı ve birlikte çalışıyoruz.

