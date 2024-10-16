TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Süper Lig'de yabancıyı serbest bırakacağız

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig’de yabancı sınırını kaldıracaklarını ancak transfer edilecek oyuncular için kriter getireceklerini açıkladı. Ekol TV’ye konuşan Hacıosmanoğlu, “1. Lig’de yabancının ne işi var! Süper Lig’de yabancıyı serbest bırakacağız. 11 tane yabancıyla oynayabiliyorsunuz. Kısıtlama koymanın bir anlamı yok. Ama kriter getireceğiz” dedi. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş Antrenörü Serdar Topraktepe’nin benzer sebeplerle PFDK’ye sevk edilmelerine rağmen Buruk’un ceza almayıp Topraktepe’nin ceza almasını değerlendiren Hacıosmanoğlu, şunları söyledi:

OKAN BURUK’UN O SÖZLERİNİ YAZMAYAN HAKEM BİR DAHA MAÇ ALIR MI GÖRÜRSÜNÜZ

Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi sert sözlerle eleştirip suçlamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, “Bir çiftlik devraldık. Bu çiftliği normale döndürmek için çalışıyoruz. İlk önce bölgeleri kapattık. Ankara bölge var; 4 eleman çalışıyor, kadroda 30 çalışan görünüyor. Bölge müdürlükleri var. Herkesin altında makam arabası, geziyor. Tazminatları 600 bin Euro tutuyor. Yıllık maliyeti 3 milyon Euro. Bölgeleri kaldırıyoruz ama bölge müdürünün 587 gün izni var. Hep izinde olduğu için izin kullanmadı! Bunların hepsini düzelteceğiz” dedi. Büyükekşi döneminde TFF hesaplarında oynama yapıldığını öne süren Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti:

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‘HESAPLARDA NİYE OYNADINIZ’ DİYE SORDUM ‘İBRA SORUNU YAŞAMAMAK İÇİN YAPTIK’ DEDİLER

“Mali genel kurulda 5.9 milyon Euro artı mali tablo sundular. Bizim arkadaşlar inceleyince mali tabloları 272 milyon olmuş. Oynayarak yaptıkları hareket var. Bunu sordum nasıl yaptınız diye, ‘İbra sorunu yaşamayalım diye böyle yaptık’ dediler. Bu arkadaşlar için gerekli makamlara müracaatlar yapılacak. Suç duyurusunda bulunacağız. Kalemle mali detaylar üzerinde oynama yapılmış. Bu bir suç! EURO 2024’te 4 milyon Euro misafir ağırlama masrafı olmuş. Bazı arkadaşlar şampiyona bittikten sonra hala 2-3 gün lüks otellerde kalmış ve ekstra 70 bin Euro masraf çıkmış. Şampiyona bitmiş hâlâ niye orada kalıyorsunuz.”

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MHK İLE SİSTEM KURDUK, AMATÖRDEN BİR HAKEM 2 SENEDE SÜPER LİG’E ÇIKABİLECEK

İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem getirmeyi düşünmediklerini belirterek, “Bizim pırıl pırıl gençlerimiz var. Yabancı hakem ile teknik direktör, futbolcu kıyaslaması yapılması doğru değil. Bu işi yerli hakemle çözeceğiz MHK ile bir sistem kurduk. Amatörden bir çocuk 2 senede Süper Lig’de maç yönetebilecek. Eğer performansı çok iyi olursa bu 1 seneye de düşebilecek” dedi. Yerli futbolcu havuzunun yetersiz olduğunu savunan başkan Hacıosmanoğlu, “Yabancı sınırını çözmek zorundayız. Yerli havuzumuz az. Kimse amatöre bakmıyor ama Türk futbolunun kurtuluşunun burada olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

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MİLLİ TAKIM TARİHİN HEM EN İYİ JENERASYONU HEM DE EN KARAKTERLİ KADROSUNA SAHİP

A Milli Takım için, “Tarihin hem en iyi jenerasyonu hem de en karakterli kadrosu” diyen Hacıosmanoğlu, 2026 Dünya Kupası’na katılmaları halinde futbolculara ev hediye edeceğini açıkladı. Hacıosmanoğlu, “Bodrum’da 4 bin tane villa yapıyoruz. Futbolculara ‘Dünya Kupası’na katılırsanız eviniz hazır’ dedim. Sadece onunla da kalmaz, orada başarı gelirse hayal etmeyeceğiniz şeylerle karşılaşabilirsiniz. Evleri kendi cebimden vereceğim” dedi.

TFF YÖNETiMi UYUMLU ÇALIŞIYOR

İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Yönetim Kurulu’nun uyum içinde çalıştığını belirterek, “İnsanlar Mecnun Otyakmaz’ın bizimle nasıl bir araya geldiğini tartışıyor. Aramızda herhangi bir küslük yok. Bunları ciddiye almıyorum” dedi.