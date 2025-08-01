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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Süper Lig şampiyonluğunun artık cazibesi yok'

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#TFF#Süper Lig#İbrahim Hacıosmanoğlu
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Süper Lig şampiyonluğunun artık cazibesi yok
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 00:36

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, büyük takımlar için Süper Lig şampiyonluğunun artık cazibesi kalmadığını belirterek, "Bu bütçelerle Avrupa'da iş yapmaları lazım. Rekabeti Avrupa'ya taşımalıyız" ifadelerini kullandı.

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Başakşehir'in Cherno More'yi yendiği maçı tribünde izleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalar gündem oldu.

TRT Spor'a konuşan Hacıosmanoğlu, Süper Lig şampiyonluğunun maddi karşılığının artık bir futbolcu bonservisini karşılamaya yetmediğini belirterek, "Özellikle büyük takımlar için Süper Lig şampiyonluğunun cazibesi yok artık. Bu bütçelerle Avrupa'da iş yapmaları lazım. Rekabeti Avrupa'ya taşımalıyız. Süper Lig şampiyonluğu maddiyat olarak bugün bir futbolcu parası etmiyor." ifadelerini kullandı.

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SÜPER LİG ŞAMPİYONU NE KADAR ÖDÜL ALIYOR?

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray 94,9 milyon lira (güncel kur ile 2 milyon euro) ile ödüllendirilmişti.

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#TFF#Süper Lig#İbrahim Hacıosmanoğlu

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