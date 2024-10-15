TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Yabancı sınırı kalkacak | Okan Buruk sözleri: Herkes cezasını çekecek | Suç duyurusunda bulunacağız

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ekol TV'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında sorulara cevap verdi.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"SAHANIN ALTI BETON GİBİYDİ"

"Samsun'da 38 dereceydi hava. Oradan eksi derece olan bir yere gittik. İlk başta oynanmaz diyorlardı. Saha ne kadar çözülse de altı beton gibiydi. Ama bizim için iyi oldu. Çocukları tebrik ediyorum."

"MONTELLA İLE BENİM ARAMIN İYİ OLMASI ÖNEMLİ DEĞİL"

"Montella ile benim aramın iyi olması önemli değil. Önemli olan oyuncularla arasının iyi olması. Hem benimle hem de oyuncularla arası iyi. Bence bu milli takım kadrosu hem tarihin en iyi jenerasyonu hem de en karakterli kadrosu. Oyuncularımız aslan gibi mücadele etti."

"KAYSERİ'DE HERHALDE GALLER'İ YENERİZ"

Haberin Devamı

"Hollanda maçından sonra hepimiz üzüldük. 8 yaşındaki kızım 'baba niye üzülüyorsun, önümüzde Dünya Kupası var. Git futbolun başkanı ol. Dünya Kupası şampiyonu olacağız' dedi. Hedef koyacaksınız kendinize. Kadromuz gerçekten çok iyi. Milletler Ligi'ni 1. bitirirsek Dünya Kupası için play-off oynayacağız. Kayseri'de herhalde Galler'i yeneriz."

"DÜNYA KUPASI'NA KATILIRSANIZ EVİNİZ HAZIR"

"22 senedir Dünya Kupası'na katılmıyoruz. Böyle bir imkan varsa sadece futbolcular değil siz de yönetim olarak elinizden geleni yapacaksınız. Bodrum'da 4 bin tane villa yapıyoruz. Futbolcu arkadaşlarımıza 'Dünya Kupası'na katılırsanız eviniz hazır' dedim. Sadece onunla da kalmaz. Orada başarı gelirse hayal etmeyeceğiniz şeylerle karşılaşabilirsiniz. Evleri kendi cebimden vereceğim. Federasyon bütçesiyle ilgisi yok. Öyle saçma şey olur mu?"

LALE CANDER'İN GÖREVDEN ALINMASI

"İlk seçildiğimiz günden beri hedefimiz güzel şeyler yapmak. Yapamadığımızda yapamıyoruz der ve görevi yapabilecek birine devrederiz. Bu yönetim kurulu arkadaşımızın da farklı farklı işleri var. Yönetim kurulunda rahatsızlık çıktı. Federasyonda olmayan şeyleri olmuş gibi dışarı servis ederek talihsiz bir şeyler yaptı. Biz de arkadaşlarımıza söyledik. İstifa edip gitsin diye."

Haberin Devamı

"BİRİNİ TFF'YE ALDIM MI?"

"Benim 12 kardeşim 300'e yakın yeğenim var. Bunlardan birini TFF'ye aldım mı? Genel sekreterimiz liyakatli ise akrabamız olabilir. Burası bir kamu kuruluşu değil. Bazı işleri kontrol etmek için güvenilir biriyle çalışmak zorundasınız."

"HERKESE EŞİT YAKLAŞIYORUZ"

"Bir seçimi kazandıysak tek başımıza yaptığımız bir şey değil. Çok değerli dostlarımız var. İnsanlar niyetinizin halis olduğunu anladığı zaman size güveniyor. Bize oy veren veya vermeyen hiç kimseyi ayırmadan herkese eşit yaklaşıyoruz."

"OTYAKMAZ'LA ARAMIZDA BİR KÜSLÜK YOK"

"İnsanlar bizimle Mecnun Otyakmaz'ın nasıl bir araya geldiğini tartışıyor. Mecnun Otyakmaz ile bir dost olarak yola çıktık. Allah nasip ederse buradan güzel işler yapıp ayrılırız. Aramızda herhangi bir küslük yok. Bunları ciddiye almıyorum ben. Yönetim kurulumuzda da sorunu olan yok. Uyum içinde çalışıyoruz."

Haberin Devamı

"BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNİ KALDIRIYORUZ"

"Ankara bölge var. 4 eleman çalışıyor, kadroda 30 çalışan görünüyor. Bölge müdürlükleri var. Herkesin altında makam arabası geziyor. Tazminatları 600 bin Euro tutuyor. Yıllık maliyetine kadar 3 milyon Euro. Bölgeleri kaldırıyoruz ama bölge müdürünün 587 gün izni var. Hep izinde olduğu için izin kullanmadı. Bunların hepsini düzelteceğiz."

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

"Mali genel kurulda 5,9 milyon Euro artı mali tablo sundular. Bizim arkadaşlarımız inceleyince mali tabloları 272 milyon olmuş. Oynayarak yaptıkları hareket var. Bunu sordum nasıl yaptınız diye, 'zaten sıkıntılar var, ibra sorunu yaşamayalım diye böyle yaptık' dediler. Bu arkadaşlar için gerekli makamlara müracaatlar yapılacak. Suç duyurusunda bulunacağız. Genel kurul üyelerine saygısızlık yaptılar. Kalemle mali detaylar üzerinde oynama yapılmış. Bu bir suç."

Haberin Devamı

"4 MİLYON EURO MİSAFİR AĞIRLAMA MASRAFI OLMUŞ"

"EURO2024'te 4 milyon Euro misafir ağırlama masrafı olmuş. Bazı arkadaşlar şampiyona bittikten sonra hala 2-3 gün lüks otellerde kalmış ve ekstra 70 bin Euro masraf çıkmış. Şampiyona bitmiş hala niye orada kalıyorsunuz."

"IBAN ÜZERİNDEN GİDİNCE KIRKLARELİ'DE BİR BERBERE AİT ÇIKTI"

"Cengiz Gökay diye bir arkadaşımız var. Ankaragücü'nü temsilen Avrupa Şampiyonası'na katıldı. Bu arkadaşımız 'ben masrafları kendim karşılayacağım' dedi. 'Bir yönetici arkadaşa yönlendirdiler beni' dedi. Bilet olayları ortaya çıkınca ilgili arkadaşlara söylemiş hangi hesaba göndermiş diye. Bakmışlar böyle bir Iban numarası yok. Iban üzerinden gidince Kırklareli'de bir berbere ait Iban numarası çıkmış. 400 Bin TL'lik bilet almıştı. Kim olduğunu araştırdılar, detayları var."

Haberin Devamı

"MASRAFLARI KENDİ CEBİMİZDEN KARŞILACAĞIZ"

"Allah nasip etti sporseverlere hizmet edeceğiz. Yönetim kuruluna, başkanlara, 'biz bir farkındalık gösterelim kendi masraflarımızı kendimiz karşılayalım' dedim. Bütün kulüp başkanları doğru bu dedi. Kayseri'deki milli maça bütün kulüp başkanlarını davet edeceğiz. Bütün masrafları yönetim kurulu olarak kendi cebimizden vereceğiz."

"ESKİDEN KASITLI HATA OLUYORDU"

"4 kulüp başkanıyla 3 saat görüşme yaptık. Eskiden kasıtlı hata oluyordu. Bu sene bakarsanız 7-8 hakem genç hakemdi. Kademeli kademeli düzelecek. Her şey bir anda olmuyor. VAR'da hatalı kararlar oluyor. MHK Başkanımız çalışıyor. Bunu minimuma indireceğiz. Yapılan hatalar sadece yapanı bağlamıyor. Bizim bu şahsiyetimizle oynamanın da bedeli ağır olur. Birine duygusal bağınız varsa, güçten korkarak yapıyorsanız bunu bu sadece sizi ilgilendirmiyor. Kasıtlı hatalar toplumu da ilgilendirir. Verdiğimiz talimat, rengine gücüne bakmadan gördüklerini vermeleri."

"HAKEMİ TEBRİK ETTİM"

"Trabzonspor - Beşiktaş maçının ardından Ertuğrul Doğan, bir Beşiktaş forması eksikti dedi. Ben de hakemi aradım maçtan sonra ve tebrik ettim. Hatalarını düzelten bizimle devam edecek."

"GÖRECEĞİZ BAKALIM O HAKEM ORADA MAÇ YÖNETECEK Mİ"

"Talimatlara göre görüntülerden ceza veremiyoruz. Yardımcı hakemler veya gözlemciler rapor etmediği için de ceza veremiyoruz. Ama talimatlarda değişikliğe gidiyoruz. Okan Hoca'dan bahsediyorum. Bundan sonra herkes cezasını çekecek. Ayrıca göreceğiz bakalım o hakem orada maç yönetecek mi yönetemeyecek mi?"