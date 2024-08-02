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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Saha dışında kazanmak isteyenler, geçmişte neler yaptığımıza baksın

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#TFF#Hacıosmanoğlu#Türkiye
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Saha dışında kazanmak isteyenler, geçmişte neler yaptığımıza baksın
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 07:00

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu önemli açıklamalar yaptı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Sportif başarıyı sahada kazanmak isteyenlerin hizmetkarıyız. Saha dışında kazanma arzusunda olanlar da şunu bilsinler ki geçmişimize baktıklarında nelerle karşılaşacaklarını tahmin edebilirler” dedi.

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig medya yayın hakları için dün Riva’da düzenlenen törende konuşan Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde Paris’te FiFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldiklerini hatırlatarak, “En kısa zamanda İstanbul’da FiFA’nın temsilciliğini açacağız. İnfantino, Türk futbolunun bölgesinde liderlik yaparak büyük katkılar sağlayacağını düşünüyor” ifadelerini kullandı. BeİN Medya Grup CEO’su Yousef Al-Obaidly, Türk futbolunun parçası olmaktan gurur duyduklarını belirterek, Süper Lig maçlarını 40’tan fazla ülkede yayınlayacaklarını söyledi. 3 yıl süreli anlaşmaya göre beİN Medya, yayın hakları için TFF’ye yılda 182 milyor dolar artı KDV ödeyecek.

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#TFF#Hacıosmanoğlu#Türkiye

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