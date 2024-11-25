TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: İstifa yok, yola devam ediyoruz

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün sosyal medyada yer alan ‘görevinden istifa etme kararı aldığı’ iddiasını yalanladı. Yazılı bir açıklama yapan Hacıosmanoğlu, istifa iddiasının doğru olmadığını belirterek, “Bizim hayatımız mücadeleyle geçti. Sorumluluk aldığımız her göreve yüreğimizi koyduk, her adımı bu ülkeye ve bu millete olan sevgimizle attık. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Bu tür gerçek dışı iddialar hiçbir şekilde amacına ulaşamayacaktır” dedi.