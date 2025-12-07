×
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım!'

Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2025 07:00

2026 Dünya Kupası kura çekimi için ABD'de bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Samsunspor maçında yaşananlarla ilgili sert ifadeler kullandı.

Süper Lig’de lider Galatasaray’ın önceki gün sahasında Samsunspor’u 3-2 yendiği maçın 90+7. dakikasında penaltı tartışmalarına yol açan pozisyon, bu sezonun en çok konuşulan olayı oldu. Karadeniz ekibinden Carlo Holse’nin sağdan ortaladığı topun Kazımcan Karataş’ın koluna çarpmasının ardından hakem Mehmet Türkmen, VAR’daki Onur Özütoprak’ın incelemesini beklemiş, Özütoprak’ın ‘Penaltı yok’ demesi üzerine oyunu devam ettirmişti. Bu kararın ardından, başta Samsunspor olmak üzere Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri hakemlere sert tepki gösterdi.

RESMi SiTELERDEN TEPKi

Üç kulüp de maçın hemen ardından resmi sitelerinden yayınladıkları mesajlarla tepkilerini duyururken, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu telefonla arayıp acil toplantı talep etti. 2026 Dünya Kupası kura çekimi için ABD’de bulunan Hacıosmanoğlu, konuyla ilgili olarak HT Spor’a şu açıklamayı yaptı:

“Güzel bir kura çektik. Güzel şeylerin yaşandığı bir günde, biz orada yokken bunlar oluyor. Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım.”

