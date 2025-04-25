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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Gurur duyulacak bir şey'

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#TFF#İbrahim Hacıosmanoğlu#Trabzonspor
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Gurur duyulacak bir şey
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2025 17:42

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor U19'un UEFA Gençlik Ligi'nde finale kalmasını değerlendirdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor U19'un Salzburg'u 2-1 yenerek UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselmesi hakkında konuştu.

İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözleri;

Gurur duyulacak bir şey. Milli maç gibi düşüneceksiniz bunu. Gençlerin Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktık. Çocukları alınlarından öpüyorum.

BARCELONA ELESİN

Barcelona, AZ Alkmaar'ı elesin de çocuklar Barcelona'yı geçip kupayı alıp o gururu yaşatsınlar Türkiye'ye. İnşallah pazartesi günü de kazanıp Türk milletini gururlandırırlar. Darısı milli takımın başına.

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#TFF#İbrahim Hacıosmanoğlu#Trabzonspor

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