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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Evlatlarımıza değil de yabancıya mı güvenelim

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#TFF#Süper Lig#İbrahim Hacıosmanoğlu
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Evlatlarımıza değil de yabancıya mı güvenelim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 07:00

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan yabancı var sorusuna çarpıcı yanıt. “600 sene dünyayı yönetmiş milletin evlatlarıyız. Şimdi evlatlarımıza güvenmeyeceğiz de yabancıya mı güveneceğiz?” diyen TFF Başkanı topun oyunda kalma süresini artıracak ve futbolun marka değerini yükseltecek yenilikler yapacaklarını da ifade etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Amacımız kardeşlik hukukunu geliştirip, marka değerini yukarıya çıkarıp 500 değil, 1 milyar dolara niye çıkmasın? Biz el ele vereceğiz, Türk futbolunu bu noktaya taşıyacağız” dedi. Nuri Asan Tesisleri’nde Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ı ziyaret eden Hacıosmanoğlu alt yapıya vurgu yaparken “Biz de futbolun altyapı yatırımından, gençlerin yetiştirilmesinden, Türkiye’nin yabancı çöplüğünden kurtulmasının buradan geçtiğine inanıyoruz. O yüzden başkanı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

TÜRK FUTBOLUNDA YENiLiKLER YAPILACAK

Topun oyunda kalma süresini artıracak ve futbolun marka değerini yükseltecek yenilikler yapacaklarını dile getiren TFF Başkanı gündemlerinde yabancı VAR hakemi olup olmadığı ile ilgili bir soruya da şu yanıtını verdi: “600 sene dünyayı yönetmiş milletin evlatlarıyız. Şimdi evlatlarımıza güvenmeyeceğiz de yabancıya mı güveneceğiz?”

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#TFF#Süper Lig#İbrahim Hacıosmanoğlu

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