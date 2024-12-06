TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dursun Özbek ve Galatasaray'a ateş püskürdü: 2 beraberliğiniz var, biz mi size karşıyız

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TRT Spor’a konuşan Hacıosmanoğlu, Özbek’in Galatasaray-Eyüp maçının hakemi Oğuzhan Çakır için söylediği, "Formatlanarak gönderilmiş, görevini yaptı" sözüne tepki göstererek şunları söyledi:

"Sayın başkanın (Dursun Özbek) açıklamaları ve iftiraları ahlak sınırlarını zorluyor. Ben MHK dahil hiçbir birime karışmıyorum, olumsuz bir konu olursa hesabını sorarım. Hakem arkadaşımızın (Oğuzhan Çakır) arkasındayız, kötü bir maç yönetmedi.

"Sanki Ali Koç'un yalısı gibi anlatıyor"

Galatasaray’a farklı gözle baktığımızı söylüyorlar. Neden böyle bir şey yapalım? 13 maçta 2 beraberliğiniz var sadece, biz mi siz karşı tutum sergiliyoruz? Fenerbahçe ağzıyla konuşuyor diye bana nasıl söylersiniz? Maça Oğuzhan Çakır’ın talimatla mı gönderildiği soruluyor. Talimatla verilmiş olsa maçta, Eyüpspor’un hakkı yendi.

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Ali Koç ile yaptığı görüşmeye ilişkin Özbek’in sözlerini değerlendiren Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti: "Yapı diyor... Şimdi yapı, yalıya döndü! Benim birisiyle Galatasaray aleyhine konuştuğum ispatlanırsa görevi bırakırım. Orası, Ali Ağaoğlu’nun evi. Yakın akrabam olur Sanki Ali Koç’un yalısı gibi anlatıyorlar.

"Kimseye yalakalık yapmadık"

Ben ev sahibiyim, UEFA Başkanı’nı oturttuk, Ali Koç oturdu. Ben daha samimi olsun diye gittim sandalye aldım. Koltuk mu orada önemli olan? Oradan alındı yalıya indi konu. Fenerbahçe’yi ima ediyor Dursun Başkan, ‘aynı ağızdan konuşuyorlar’ diyor. Bu ahlak sınırlarını zorlayan bir cümle. Bunların yarısı doğruysa ben adam değilim. Trabzonspor başkanıyken olan fabrika ayarlarına ne zaman dönecek’ diye soruyorlar. O zaman kulübü savunuyorduk. Bugün TFF başkanıyız. Ben Ali Koç’a yalakalık yapıyorum gibi konuşuyorlar. Sen benim şahsiyetime hakaret etme yetkisini nereden buluyorsun? Biz 58 yaşına kadar kimseye yalakalık yapmadık.

"Oy veren de vermeyen de aynı"

"Dursun Özbek’i TFF seçimi öncesi arayıp destek istediğimde ‘Mahmut Özgener’e sözüm var, aday olursa ona oy vereceğim’ dedi. Beni destekleyecek olsaydı, çakar imzayı verirdi. Seçimden bir gece önce geldi, ‘Oyumuzu size vereceğiz.’ dedi. Seçimden sonra benim için oy veren de vermeyen de aynı."

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CANLI YAYINDA GALATASARAY İLE SÖZ DÜELLOSU!

İbrahim Hacıosmanoğlu, canlı yayında konuştuğu sırada Galatasaray'ın kendisine istifa çağrısında bulunduğunun söylenmesi üzerine, "İstifayı burada mı açıklayayım yoksa arkadaşlarla görüşerek mi açıkla yayım? Yönetim kuruluna sormazsam ayıp olur!" dedi. Sözlerinin devamında Dursun Özbek'e yönelik sözlerini sertleştiren Hacıosmanoğlu, şöyle konuştu:

"Özbek'e artık saygım yok"

"Sözlerini ispatlamayan Dursun Özbek benim gözümde saygısını yitirdi. Böyle bir metin yayınlıyorlarsa kamuoyu onların niyetini anlamıştır. Nasıl bir kumpas kurduk size ki siz 3 puan öndesiniz! Kumpas kursak bu mu olurdu? Bizi korkutmaya mı çalışıyorsun. Bana savaş açıyorsunuz, hiç benim gözlerime baktınız mı? Dursun Özbek iddialarını ispatlamak zorunda. Yalılarda, kapı arkalarında kim böyle bir şey yaparsa şerefsizdir.

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Gözden Kaçmasın Dursun Özbek: İbrahim Hacıosmanoğlu beni açıkça tehdit etmiştir Haberi görüntüle

Hacıosmanoğlu’nun konuşması sonrası TFF yöneticisi Ahmet Köse, “TFF tarafsızlığını yitirdi” diyerek istifa etti.

GALATASARAY: HACIOSMANOĞLU TARAFSIZLIĞINI KAYBETTİ

Galatasaray Kulübü, TRT Spor’da yaptığı açıklamaları sırasında başkan Dursun Özbek’i eleştiren TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na anında şok bir yanıt verdi. “İbrahim Hacıosmanoğlu İSTİFA!” başlıklı bir bildir yayınlayan sarı kırmızılılar, "İbrahim Hacıosmanoğlu; subjektif söylemleriyle tarafsızlığını kaybetmiş ve tarafını ilan etmiştir. Galatasaray olarak, tarafsızlığını tamamen yitirmiş Hacıosmanoğlu’nu tüm kurullarıyla birlikte, daha büyük ve onarılamaz yaralar açmadan, istifa etmeye davet ediyoruz” dedi.

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