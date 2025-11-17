×
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Dünya Kupası'na katılacağız!'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Dünya Kupasına katılacağız
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2025 07:00

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılacağını vurguladı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın play-off şansı için konuştu.

İbrahim Hacıosmanoğlu, “Dünya Kupası’na katılacağız” dedi.

Bulgaristan maçı sonrası Hürriyet’e konuşan Hacıosmanoğlu “Oyuncularımızın performansı üst düzeyde. 2026 Dünya Kupasında mutlaka yerimizi alacağız” ifadelerini kullandı.

UEFA’DAN iLGiNÇ ATAMA

A Milli Takım’ın 18 Kasım’da İspanya ile deplasmanda oynayacğaı maçı Alman Felix Zwayer’in yöneteceği duyuruldu. Zwayer 2005’te Almanya’da patlak veren bahis ve şike skandalında, meslektaşı Robert Hoyzer’den 300 Euro aldığı için 6 ay futboldan men cezası almış ancak soruşturmada ‘itirafçı’ olması sayesinde hakemliğe geri dönmüştü.

