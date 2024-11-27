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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu çok sert çıktı: Bunlar FETÖ taktiği

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#TFF#İbrahim Hacıosmanoğlu#Süper Lig
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu çok sert çıktı: Bunlar FETÖ taktiği
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 20:03

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Macaristan'da oynayacağı Maccabi Tel Aviv maçı öncesi açıklamalar yaptı.

"BEŞİKTAŞ'IN BURAYA GELMESİNİN SEBEBİ ÇİFTE STANDART"

TRT Spor'a konuşan Hacıosmanoğlu, futboldaki çifte standarda dikkat çekerek "Beşiktaş önemli bir maç oynayacak, milli maç gibi. Bugün Beşiktaş'ın buraya gelmesinin sebebi dünyadaki çifte standarttan kaynaklanıyor. Savaşın her türlüsüne karşıyız ama Rusya'ya uygulanan ambargo; kadınları, çocukları adeta katledenlere uygulanmıyor. Gazze'nin yanındayız. Beşiktaş kulübümüz inşallah hem sahada cevap verip hem de Müslüman alemine güzel bir sevinç yaşatacaktır." şeklinde konuştu.

"KİMİN FORMASIYLA YAPIYORLARSA ONLAR UTANSIN"

İstifa edeceği yönündeki haberler hakkında konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Hayatımız mücadeleyle geçti. Hiçbir işi yarıda bırakmadık. Benim telefonumda Fuat Avni'nin 'istifa etmezsen böyle böyle olur' yazdığı mesajlar duruyor 2015'ten. Bugün ne hikmetse yine FETÖ taktikleri. 2015'teki görüntüyü, sanki Karadağ'da yaşanmış gibi tekrar servis ediyorlar. Aynı zihniyetin devamı. Bunlar bizi güçlendirir. 2015'teki FETÖ'nün servisini kimin formalarıyla, kimin amblemleriyle kim taşıyorsa onlar utansın. Ömrümüz yettiğince sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi.

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#TFF#İbrahim Hacıosmanoğlu#Süper Lig

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