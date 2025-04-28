TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Böyle devam ederse Barcelona'yı da yeneriz!'

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UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Trabzonspor U19 Takımı için Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu, açıklama yaptı.

İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları;

"İLERİDE BARCELONA'YI DA YENERİZ"

"Tarih yaşattılar bize. Ben çok ümitliydim bu maçta. Daha önceki maçta da söyledim Barcelona çıksın diye. İki önemli kalecimiz yoktu, talihsiz iki gol yedik. Sonuçta Barcelona'ya yenildik. Çocukların hepsinin alnından öpüyorum, onlara sahip çıkmak lazım. Başkana ve yönetime de teşekkür ediyorum. Çocukları mental olarak da geliştirdiler. Böyle devam ederse ileride Barcelona'yı da yeneriz, başka takımları da yenip şampiyon oluruz."

"GURUR DUYDUK"

"Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona ile oynuyorsunuz, önemli bir adım. Darısı diğer takımların, milli takımın başına, gurur duyduk."

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