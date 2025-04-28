×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Böyle devam ederse Barcelona'yı da yeneriz!'

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#TFF#İbrahim Hacıosmanoğlu
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Böyle devam ederse Barcelonayı da yeneriz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2025 21:36

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya mağlup olan Trabzonspor U19 Takımı için açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Trabzonspor U19 Takımı için Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu, açıklama yaptı.

İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları;

"İLERİDE BARCELONA'YI DA YENERİZ"

"Tarih yaşattılar bize. Ben çok ümitliydim bu maçta. Daha önceki maçta da söyledim Barcelona çıksın diye. İki önemli kalecimiz yoktu, talihsiz iki gol yedik. Sonuçta Barcelona'ya yenildik. Çocukların hepsinin alnından öpüyorum, onlara sahip çıkmak lazım. Başkana ve yönetime de teşekkür ediyorum. Çocukları mental olarak da geliştirdiler. Böyle devam ederse ileride Barcelona'yı da yeneriz, başka takımları da yenip şampiyon oluruz."

"GURUR DUYDUK"

"Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona ile oynuyorsunuz, önemli bir adım. Darısı diğer takımların, milli takımın başına, gurur duyduk."

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#TFF#İbrahim Hacıosmanoğlu

BAKMADAN GEÇME!