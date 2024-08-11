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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Sivasspor’a ziyaret

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#TFF#Sivasspor#İbrahim Hacıosmanoğlu
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Sivasspor’a ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 16:11

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sivasspor Kulübü'nü ziyaret etti.

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Süper Lig'in ilk hafta maçında bugün sahasında oynayacağı Trabzonspor maçını izlemek üzere Sivas’a gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve 1. Başkan vekili Mecnun Otyakmaz, Sivasspor Kulübünü ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Bahattin Eken ve yönetim kurulu ile bir süre görüşen ikili yeni sezonun Türk futboluna hayırlı olmasını diledi.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da ziyarette Hacıosmanoğlu'na kendisi tarafından hazırlanan kitabı hediye etti.

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#TFF#Sivasspor#İbrahim Hacıosmanoğlu

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