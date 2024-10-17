TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay yaratan açıklama! Mehmet Büyükekşi dönemi hakkında yolsuzluk iddiaları

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi dönemi federasyon yönetimi hakkında çeşitli yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi. Hacıosmanoğlu, Ekol TV’de yaptığı açıklamalarda iş yapmadan maaş alan çalışanlardan mali tablolardaki usulsüzlüklere, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) turnuvası için harcanan fahiş misafir masraflarından sponsorluk anlaşmasındaki yolsuzluk iddiasına kadar birçok konuda konuştu ve yolsuzlukların üzerine gideceklerinin mesajını verdi.

SPONSORLUK ÜCRETİNİN BİR KULÜBE GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİLER

Hacıosmanoğlu şunları söyle: “5 milyon lira artıda mali tablo sundular genel kurula. Arkadaşlarımız inceleyince 278 milyon 342 bin 398 lira açık var. Mali tablolarda oynayarak yaptıkları hareket var. Ben de sordum mali direktöre, ‘İbra sorunu yaşamayalım diye böyle yaptık’ dedi. Görevine son verdik tabi. Suç duyurusunda bulunacağız. Top sponsorumuz Puma’nın ödemesi gereken 200 bin Euro ekstra parayı önce bir kulübe, sonra duvar reklamcısına göndermesini istiyorlar ancak şirket bunu kabul etmiyor.”

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AVRUPA ŞAMPİYONASI BİTMESİNE KARŞIN KALMAYA DEVAM ETMİŞLER

EURO 2024 için 4 milyon 681 bin Euro misafir ağırlama masrafı olduğunu aktaran Hacıosmanoğlu şöyle devam etti: “Şampiyona bittikten sonra misafirler 2, 3, 4 gün kalmış orada. 70 bin Euro ekstra masraf geldi. Maç olan yerlerde değil, başka lüks yerlerde kalmışlar. Şampiyona bitmiş hala niye orada kalıyorsunuz? Yöneticiler 500 bin Euro civarında bir parayı ödemişler. 2 milyon 145 bin Euro’luk bilet alınmış. 633 bin Euro’luk loca parası ödenmiş. 2 milyon 700 bin Euro yaklaşık bilet ücreti ödenmiş UEFA’ya.”

IBAN NUMARASI BERBERiN ÇIKTI

Hacıosmanoğlu yolsuzluklarla ilgili çarpıcı bir örnek daha verdi: “Cengiz Gökay diye bir arkadaşımız var, Ankaragücü’nü temsilen Avrupa Şampiyonası’na katıldı, çocuklarıyla beraber. Masraflarını kendisi ödedi. Bu bilet mevzuları ortaya çıkınca ilgililere ‘400 bin liralık bilet almıştım hangi hesaba gönderdim parayı, bakar mısınız’ diye. Kırklareli’de bir berberin IBAN numarası çıktı.”

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MÜDÜRÜN 587 GÜN iZNi VAR

Mehmet Büyükekşi yönetiminden ‘çiftlik’ devraldıklarını söyleyen Hacıosmanoğlu, “Bu çiftliği normale döndürmek için çalışıyoruz. İlk önce bölgeleri kapattık. Bölge müdürlükleri var, hepsinin altında makam arabası ve şoförü geziyor. Tazminatları 600 bin Euro. Bir bölgede müdürün 587 gün izni var. Hep izinde olduğu için izin kullanmadı. Bunların hepsini düzelteceğiz” diye konuştu.