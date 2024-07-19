TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Montella ve Şenol Güneş açıklaması! Yollar ayrılacak mı?

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrılacağı yönündeki iddialara cevapladı.

Candaş Tolga Işık'a konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Vincenzo Montella'nın yerine Şenol Güneş'in getirileceği iddiaları doğru mu?" sorusuna, "Yönetim olarak A Milli Takımla ilgili ne böyle bir planlama ne de düşüncemiz var. Acil çözüm bekleyen onlarca sorun var, bu tip asılsız haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum" yanıtını verdi.

Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, geride kalan Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselmiş, çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 yenilerek elenmişti.