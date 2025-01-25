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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Gençlik ve Spor Bakanı Bak'a ziyaret

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#İbrahim Hacıosmanoğlu#Tff#Osman Aşkın Bak
TFF Başkanı Hacıosmanoğlundan Gençlik ve Spor Bakanı Baka ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 17:04

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ankara'daki T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda Dr. Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti.

Ankara'daki T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda gerçekleşen ve gündeme dair konularla ilgili fikir alışverişinde bulunulan görüşmede TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de yer aldı.

Misafirperverliği için Osman Aşkın Bak'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dileyen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kendisine üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim etti.

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#İbrahim Hacıosmanoğlu#Tff#Osman Aşkın Bak

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