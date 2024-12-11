×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Ceferin ve Bakan Bak ile bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#TFF#Hacıosmanoğlu#Osman Aşkın Bak
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Ceferin ve Bakan Bak ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 16:17

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İstanbul'da düzenlenen yemek organizasyonunda bir araya geldi.

Haberin Devamı

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İstanbul'da düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Yemek organizasyonunda TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş ile UEFA Yönetim Ofisi Kıdemli Müdürü İlker Uğur da yer aldı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Ceferin ve Bakan Bak ile bir araya geldi

Haberle ilgili daha fazlası:
#TFF#Hacıosmanoğlu#Osman Aşkın Bak

BAKMADAN GEÇME!