TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Süper Lig ve 1. Lig kulüpleriyle buluşacak

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, Süper Lig ve 1. Lig Kulüpler Birliği üyeleri ile Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geleceğini açıkladı. Gerçekleşecek görüşmede ikinci yarıda devreye alınması planlanan yeni hakemlik sisteminde kulüplerin rolünü belirlemek adına istişarede bulunulacağı aktarıldı.

Konuyla ilgili TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı (Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı) üyeleri ve 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği (1. Lig Kulüpler Birliği) üyeleri ile bir araya gelecek. 26 Aralık 2024 Perşembe günü saat 14.00'te TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek olan toplantıda, ikinci yarıda devreye alınması planlanan yeni hakemlik sisteminde kulüplerin rolünü belirlemek adına istişarede bulunulacak. Toplantıya katılım sağlayacak olan üyelere, değerlendirilen farklı modeller ve yeniden yapılandırılması konusunda önemli bir aşamaya gelinen hakemlik sistemi konusunda bilgi verilecek."