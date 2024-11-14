TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: MHK'yi kulüpler yönetsin

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakem hataları ile ilgili “MHK’yi kulüpler ile birlikte profesyonel bir yapıya geçirmek istiyoruz. Bunun için çalışma var. Hataların bitmesi için özveri ile çalışıyoruz. Bize inanan var, inanmayan var. MHK’nın yetkilerini kulüplere verebiliriz” dedi. Dün kendisini TFF’nin Riva’daki merkezinde ziyaret eden Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile görüşme sonrası kameraların karşısına geçen Hocıosmanoğlu şunları söyledi:

MHK SEMİNERİNDE MASAYA YATIRILACAK

“VAR’daki hataları kabul etmiyorum, dediğimin arkasındayım. Kulüplerden yabancı hakem isteği var, sayın başkan da bu isteği dile getirdi. A Milli Takım maçlarından sonra MHK Semineri var, onlarla bu konuyu enine boyuna konuşacağız. Kulüplerden talep gelebilir ama biz hâlâ çocuklarımıza inanıyoruz. Bu kadar desteğe rağmen istediğimiz performansı alamıyorsak, alternatif planlara bakacağız.”

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HAKSIZLIĞA ARTIK TAHAMMÜL EDEMİYORUZ

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da Hacıosmanoğlu ve ve ekibine inandıklarını ifade ederken “Camiamızın sıkıntılarını ilettim. Sıkıntılarımız, camiada büyük üzüntülere neden oluyor. Haksızlığa artık insanlar tahammül edemiyor. Avrupa’da da oynuyoruz, orada sıkıntı yaşamıyoruz. Türkiye’de daha adaletli olunmalı. VAR’da yabancı hakem konusunda ısrarımız devam ediyor. İlk derbide bu denemeyi yapabilirsiniz. Vatandaş bu konuda sıkıntılı” dedi.

KIRILMA YAŞADIK AMA UMUDUMUZ SÜRÜYOR

Yaşananlara rağmen umutlu olduğunu belirten Arat sözlerini şöyle noktaladı: “Lig bitmedi, ligin adil bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Türkiye’de iyi şeyler olacak, futbolda iyi şeyler olacak. Beşiktaş’ta belli kırılmalar yaşanmıştır, üzülmüştür... Kötü oynadığımız bir maçta hakeme sığınmayız. Ancak hakem hatası ile kırılma yaşadığımızda, bunu söylemekten kaçınmayız. Bizler burada kalıcı değiliz, sayın başkana huzurlarınızda teşekkür ederim.”

TEPKi ALMAKTANSA BiR NOKTADA BIRAKIRIZ

Türk futbolundaki çarpık sistemi düzeltmek için geldiklerini hatırlatan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu “Allah bizleri bu insanlara karşı mahcup etmesin. Bu kadar tepki almaktansa, belli bir noktada bırakırız! Burada duralım diye bir iddiamız yok ama bir çarpık düzen var, bunu düzeltmek için uğraşıyoruz. Allah bunu inşallah bize nasip eder” diye konuştu.