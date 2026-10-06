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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu harekete geçti: Yabancı hakem için FIFA ve UEFA ile masaya oturacak!

Güncelleme Tarihi:

#TFF#İbrahim Hacıosmanoğlu#MHK
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu harekete geçti: Yabancı hakem için FIFA ve UEFA ile masaya oturacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 20:11

Merkez Hakem Kurulu skandalının ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nun, lig maçlarında yabancı hakem görevlendirilmesi konusunda FIFA ve UEFA ile temas kurmaya hazırlandığı öne sürüldü.

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Türk futbolunda MHK soruşturması sonrası yaşanan kriz sıcaklığını korurken, Süper Lig’de hakemlik sistemiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

GÖZLER TFF'DE

Türk futbolunda son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından Trendyol Süper Lig’de maçları yönetecek hakemler de merak konusu oldu.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakem Yasin Kol’un tutuklu yargılandığı süreçte, gözler Türkiye Futbol Federasyonu’nun atacağı adımlara çevrildi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu harekete geçti: Yabancı hakem için FIFA ve UEFA ile masaya oturacak

HÜRRİYET'E KONUŞMUŞTU

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde istifa edip etmeyeceği yönündeki iddialara karşı sessizliğini Hürriyet'e bozmuştu. Hürriyet'in sorularını yanıtlayan Hacıosmanoğlu, görevine devam edeceğinin mesajını vermişti.

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Hacıosmanoğlu, "Hiç kimse, 100 küsur yıllık Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve 15, 20, belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını, iki yıllık başkanlığımda bana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın!" demişti. 

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YABANCI HAKEM HAMLESİ

Fanatik’in haberine göre, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig’de yabancı hakem formülünü gündemine aldı.

Bu doğrultuda Hacıosmanoğlu’nun FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ve UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti ile görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu harekete geçti: Yabancı hakem için FIFA ve UEFA ile masaya oturacak

DESTEK İSTEYECEK

Söz konusu görüşmelerde TFF’nin, Türk futbolunda yaşanan mevcut süreç nedeniyle FIFA ve UEFA’dan destek talep edeceği belirtildi. Yapılacak görüşmelerin ardından yabancı hakemlerin belirleneceği gelen bilgiler arasında.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu harekete geçti: Yabancı hakem için FIFA ve UEFA ile masaya oturacak

GÜNDEM SEÇİM

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu’nda cuma günü olağanüstü seçimli genel kurul gündemiyle ilgili bir toplantı gerçekleştirilecek.

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Geçtiğimiz günlerde istifa etmeyeceğini açıklayan Hacıosmanoğlu’nun, mevcut süreçte kararında herhangi bir değişiklik olmadığı da gelen bilgiler arasında.

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#TFF#İbrahim Hacıosmanoğlu#MHK

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