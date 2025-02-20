TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: G.Saray ile F.Bahçe gerginliği bitmeli

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TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, G.Saray ile F.Bahçe arasındaki gerginliğin sona ermesini istediklerini söyledi. Hacıosmanoğlu, 2 kulübün başkanlarıyla yapmak istedikleri ancak gerçekleşmeyen toplantıyla ilgili “G.Saray-F.Bahçe derbisinin centilmence ve sağlıklı geçmesini arzuluyoruz. Bizler, samimi olarak 2 kulübe çağrı yaptık. Aradaki gerginliğin azalması, tüm Türkiye’nin arzu ettiği bir şey. Bu gerginlik, futbol iklimini olumsuz etkiliyor” dedi.

KiM SAMiMiYETSiZ TAKDiR KAMUOYUNUN

TOPLANTIYI ilk olarak salı günü gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten TFF Başkanı şu ifadeleri kullandı:

“F.Bahçe olumlu geri dönüş yaptı ancak G.Saray tarafı salı divan toplantısı olduğu için çarşamba olup olmayacağını sordu. F.Bahçe’den çarşamba için de olumlu geri dönüş oldu. G.Saray’ın kabul etmesi üzerine biz de önemli bulduğumuz için konuyu kamuoyu ile paylaştık. Bunların üzerine kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

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iMTiYAZ BEKLEYENLER EŞiTLiKTEN RAHATSIZ

TFF yönetimi olarak her zaman adil olacaklarını vurgulayan Hacıosmanoğlu “İmtiyaz bekleyenlerin eşitlikten rahatsız olduğunu görüyoruz. Bu da Türk futboluna katkı sağlamıyor. Yakın tarihte 4 kulüp başkanıyla federasyon başkanını bir arada görmediniz ama biz 3 saat toplantı yaptık. O toplantıda bazı sözler verildi. Bir konu üzerinde anlaştılar. Kurumları rencide edici açıklamaları yapmama kararı aldılar. Hafta sonu da biri salıncak diğeri de kuş koydu. Bu şekilde futbola katkı sağlayamayız.”

DAHA ÖNCE DE TÜRKiYE’DE YABANCI HAKEMLER GÖREV ALDI

- İTALYAN hakem Giuseppe Adami 1956-57 sezonunda ligde 2 maç yönetti.

- İTALYAN Raoul Righi 1957-58 sezonunda ligde 1 karşılaşmada düdük çaldı.

- İTALYAN hakem Bruno De Marchi 1962-63 ve 1964-65 sezonlarında ligde birer maçta görev yaptı.

- 1962-63’te İtalyan hakem Francesco De Robbio 7, Luciano Politano 4 lig maçı yönetti.

- AVUSTURYALI Karl Kainer 1962-63 ve 1966-67 sezonlarında ligde 2’şer maç yönetti.

- YUNAN hakem Faturos Anastasidis 1962-63’te lig ve kupalarda 4 maç yönetti.

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- FRANSIZ hakem Joseph Barberan 1965-66’da ligde bir maçı yönetti.

- AVUSTURYALI Paul Schiller 1962-63, 1965-66, 1966-67 ve 1968-69’da 7

lig, 2 kupa maçı yönetti.

- ROMANYALI hakem Alexandru Toth 1962-63, 1964-65 ve 1966-67’de toplam 6 lig maçı yönetti.

iLK TÜRKiYE KUPASI FiNALiNi DE YABANCILAR YÖNETTi

- 1962-1963’te ilk Türkiye Kupası’nda finalin ilk maçını Avusturyalı Paul Schiller, 2. maçı yine Avusturyalı Josef Alfred Stoll yönetti. 1969-70 dahil sonraki yıllarda oynanan final maçlarında da yabancı hakemler düdük çaldı.