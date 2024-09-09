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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'ndeki kazı çalışmalarına tepki gösterdi

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#Manisa FK#TFF#İbrahim Hacısomanoğlu
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Fikri Bayrıl Spor Tesislerindeki kazı çalışmalarına tepki gösterdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 14:19

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nü, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde ziyaret etti.

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK yönetimi, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde ağırladı.

Geçtiğimiz ay MASKİ ekipleri tarafından tesisin etrafında başlatılan kazı çalışmaları nedeniyle tesise, açılan hendeğin üzerinden atlayarak giren Hacıosmanoğlu, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Yasemin Buket Aktan, yeni yönetim kurulu üyeleri ve altyapı oyuncuları tarafından karşılandı.

Tesisin etrafında gördüğü manzaranın kendisini hayretler içinde bıraktığını ifade eden Hacıosmanoğlu, “Sabah engellerin üzerinden atlayarak geldik, bir anlam veremedim. Yetkililerle ben de bugün konuşacağım. Burası ne Türkiye'ye yakışıyor ne de bizim ulaşmak istediğimiz barış, kardeşlik iklimine yakışıyor. Biz futbola katkı sağlanmasını bekliyoruz. Bu görüntüler çok çirkin. Biz de yetkililerle ilgili bu konuda görüşme yapacağız” dedi.

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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Fikri Bayrıl Spor Tesislerindeki kazı çalışmalarına tepki gösterdi


Manisa FK ile Manisa Büyükşehir Belediyesi arasında tesis sorunu

Manisa Büyükşehir Belediye başkanlığına 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'li Ferdi Zeyrek'in seçilmesinin ardından Başkan Zeyrek, Manisa Futbol Kulübü'nün bir şirkete ait olduğunu ve şirketin çok düşük bedellerle tesisleri yıllardan beri kullandığını belirterek, kulübe tesisleri terk etmesi için bir haftalık süre vermişti.

Manisa FK ise 2026 yılına kadar ellerinde kira sözleşmesi olduğunu ifade ederek, tesislerden çıkmayacağını duyurdu.

Gelinen süreçte Manisa FK, belediyenin kendilerini yıpratmak için sürekli tesislerin etrafında kazı yaptığını iddia ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi ise yapılan çalışmaların rutin ve planlı çalışmalar olduğunu vurguladı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Fikri Bayrıl Spor Tesislerindeki kazı çalışmalarına tepki gösterdi

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#Manisa FK#TFF#İbrahim Hacısomanoğlu

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