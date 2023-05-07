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TFF Başkanı Büyükekşi'den "yabancı kuralı" açıklaması! "Haftaya duyuracağız..."

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#Süper Lig#Yabancı Kuralı#Mehmet Büyükekşi
TFF Başkanı Büyükekşiden yabancı kuralı açıklaması Haftaya duyuracağız...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 15:28

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, gelecek sezon liglerde uygulanacak yabancı kuralını haftaya açıklayacaklarını söyledi.

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Spor Toto 1. Lig’de şampiyon olan Samsunspor, bugün düzenlenecek tören ile kupasına kavuşacak.

Tören öncesinde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile birlikte özel uçakla öğlen saatlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı’na geldi.

Başkan Büyükekşi, havalimanı çıkışında Samsunspor ve yabancı kuralı hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Yabancı kuralı haftaya açıklanacak"

Gelecek sezon uygulanacak 'yabancı kuralı' hakkında konuşan Başkan Büyükekşi, "Süper Lig'de seneye yabancı kuralı nasıl işlenecek onunla ilgili onları çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah açıklayacağız. Kulüplerimizle de toplantılar yapıyoruz. Yönetim kurulunda karar alıp kamuoyuna açıklayacağız" dedi.

TFF Başkanı Büyükekşiden yabancı kuralı açıklaması Haftaya duyuracağız...


"Samsunspor’u tebrik ediyorum"

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Süper Lig’e 11 yıl aradan sonra çıkan Samsunspor’u da tebrik eden Büyükekşi, "Samsun'u tebrik ediyorum. 11 yıllık bir özlem vardı. Samsunspor yıllarca Süper Lig'de mücadele etmiş bir takım. Şimdi Samsunspor tekrar bu yıl, bu imkanı Samsun'a getirmiş oldu. Bugün de akşam kupasını vereceğiz. Bu kupanın başka bir özelliği de var. 2023, cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü. Atatürk'ün ilk milli mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs Samsun olmasının yanı sıra ayrıca bir konu daha var. O da Türkiye Futbol Federasyonu'nun da 100. kuruluş yıl dönümü. Hepsi bir araya geldi. 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün buraya gelmesi, 100. yılda Samsunspor'un Süper Lig'e çıkması, hepsi böyle güzel bir tevafuk oldu. Onun için özellikle Yüksel Yıldırım başkanımızı, yönetim kurulunu, teknik direktörü ve futbolcuları ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah önümüzdeki yıl güzel bir mücadele gösterir Samsunspor. Fair-play içerisinde Süper Lig'e renk katar diye düşünüyorum" diye konuştu.

Başkan Büyükekşi ve Yıldırım, Samsunspor’un tesislerini gezmek için havalimanından ayrıldı.

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#Süper Lig#Yabancı Kuralı#Mehmet Büyükekşi

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