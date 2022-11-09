TFF Başkanı Büyükekşi: "Yurt dışından VAR hakemi getirmeyi planlıyoruz"

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Yabancı hakem getirilecek mi şeklinde yöneltilen soruyu cevaplayarak sözlerine başlayan Mehmet Büyükekşi, "Biz saha hakemlerinde yabancı hakemle ilgili hiçbir çalışmamız söz konusu değil. VAR hakemi konusunda da 12 tane var hakemimiz var. VAR hakeminde sayı olarak sıkıntımız var. Şu anda bazı ülkelerle yazışıyoruz. Hedefimiz VAR hakemi sayısını 15 ile 20 arasında çıkarabilmek. Bazı projelerimiz var. Bunları hayata geçirebilmek için dışardan birtakım eklemeler yapmayı planlıyoruz. Bulabilirsek yurt dışından VAR hakemi getirmeyi planlıyoruz. Ama bulamazsak yine Türkiye’den ilave yapacağımız VAR hakemlerimizi değerlendiririz. Biliyorsunuz bu hafta son hafta süper ligde Dünya Kupası arası olacak. Bu arayı değerlendirip ona göre harekete geçeceğiz" şeklinde konuştu.



"Ülke sıralamasında bu zamana kadar bir yılda alınmış puanların en yükseğini bu sene aldık"

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Türk takımlarının Avrupa’da aldığı olumlu sonuçların ardından ülke sıralamasındaki yükselişe değinen Başkan Büyükekşi, "Ülke sıralamasında 20. sıradaydık. 12. sıraya yükseldik. Bu zamana kadar kırılmayan bir rekor. Bu zamana kadar bir yılda alınmış puanların en yükseğini bu sene aldık. Aslında Süper Lig'de de farklı bir sene yaşanıyor. Şu anda yaklaşık 8 takım ilk sıralarda olmak için mücadele ediyor. Bu da futbolumuz adına kaliteyi yukarıya çıkarıyor. Bizim sezon başında yaptığımız harcama limitleriyle ilgili olan çalışma da bu konuya katkı sağladı. Çünkü normal şartlardaki limitlerle yola çıkmış olsaydık hiçbir kulüp transfer yapamazdı. Bu yaptığımız çalışma birlik beraberlik bütün Kulüpler Birliği ile iyi ilişkiler içindeyiz. Her attığımız adımda bize destek oluyor. Yapılan çalışmalarda biz de onlara destek oluyoruz. Bir kuş tek kanatla uçamaz. Çift kanat olması lazım. Çift kanadın bir tarafı TFF ise diğer tarafı da kulüplerimiz, hakemlerimiz, kulüp başkanlarımız yine aynı şekilde futbolcular. Diğer paydaşların hepsi birlik içinde olursa futbolun marka değerini arttıracaklar. Marka değerinin artmasında en önemli konularından biri de Avrupa’da başarılı olabilmek. Şu anda 110 ülkeye Süper Lig’in özet yayınları satılıyor. Hedefim bunun 150 ülkeye çıkabilmesi. Futbolun marka değerini arttırırken öbür taraftan da Türkiye’nin değerini arttıracak. Bu özetleri verirken hangi şehrin maçını oynuyorsa o şehirle ilgili turizm ve tarihi bağlarla ilgili VTR olacak. Bu VTR de turizm yatırımına katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.



"Oyuncumuz, takımı galipse hemen yatmaya başlıyor"

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Süper Lig’de oyunun çok fazla durması ile ilgili yaptıkları çalışmaların sorulması üzerine Başkan Büyükekşi şu yanıtı verdi:



"Bunun için hepimize büyük görevler düşüyor. Özellikle teknik direktörlerimize, futbolcu ve hakemlerimize... Bir oyuncumuz takımı galipse hemen yatmaya başlıyor. İçeri sağlık ekibi geliyor bakıyorsunuz hiçbir şey olmamış gibi koşmaya başlıyor. O yüzden bu konuda hakemlerimiz aynı şekilde farkındalık oluşturmamız lazım. İkinci devre başlarken de kulüpler, teknik direktörler ile çalışma yapıp önüne geçmeye çalışacağız. Futbol temaşa sanatı. Milyarlarca insan seyrediyor. Bunun önlemini bir an önce almamız gerekiyor."