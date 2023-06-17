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TFF Başkanı Büyükekşi: Öldük öldük dirildik

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#TFF#Mehmet Büyükekşi#Milli Takım
TFF Başkanı Büyükekşi: Öldük öldük dirildik
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 00:23

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 3-2 kazandığımız Letonya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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TFF Başkanı Büyükekşi'nin maç sonrası açıklamaları şu şekilde:

Teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Gerçekten beklediğimizden zor bir maç oldu. Öldük öldük dirildik ama çok şükür İrfan Can Kahveci bizi sevindirdi. Tam Galler maçına bakarken golü yiyince çok moralimiz bozuldu. İrfan'ın golüyle bu kötü duygulardan kurtulduk.

Rakip takımın boyu çok uzun, her hava topunda kalemizde tehlike yarattılar. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde ülkemize büyük bir sevinç yaşatmak istiyoruz. Milli Takım taraftarlığı konusunda bir takım çalışmalar yapmak istiyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı tekrar canlandırdık. Yapmamız gereken hep birlikte takımımızı desteklemek.

Galler maçını galip bitirirsek liderlik konusunda emin adımlar atmış olacağız. Halkımızı Samsun'daki maça davet ediyorum.

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