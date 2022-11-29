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TFF Başkanı Büyükekşi, Göztepe-Altay maçında yaralanan Mehmet Çakır’ı hastanede ziyaret etti

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#Mehmet Büyükekşi#Göztepe Altay#Mehmet Çakır
TFF Başkanı Büyükekşi, Göztepe-Altay maçında yaralanan Mehmet Çakır’ı hastanede ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 12:31

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, pazar günü Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan Göztepe-Altay maçında yüzüne işaret fişeği isabet etmesi sonucu yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır’ı hastanede ziyaret etti.

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Eşi görülmemiş tribün terörü nedeniyle yönetimiyle birlikte İzmir’e gelip 9 Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi’ne giden Büyükekşi, Çakır’ın durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Talat Papatya, Nüket Küçükel Ezberci, Müslüm Özmen, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, Göztepeli oyuncular Yasin Öztekin, Atınç Nukan ve İsmail Köybaşı da hazır bulundu.

Hastane çıkışı açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, yaralı Mehmet Çakır’ı çok iyi gördüğünü söyledi.

TFF Başkanı Büyükekşi, Göztepe-Altay maçında yaralanan Mehmet Çakır’ı hastanede ziyaret etti

Büyükekşi, "Kendisi gayet iyi bir durumda. Bizim için en önemli konu insan sağlığı, onu bu şekilde görmek bizi çok mutlu etti. İnşallah yönetim kurulu üyemiz Talat Papatya iyileşir iyileşmez alıp federasyona getirecek kendisini. Biliyorsunuz haziran ayında İstanbul’da Şampiyonlar Ligi finali var. Ben de finale davet ettim kendisini. O da ’inşallah’ dedi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu spor taraftarımızın yanındayız. İnşallah güzel günlerde tekrar onunla birlikte olacağız. Moral, motivasyonu gayet iyi" ifadelerini kullandı.

Göztepe-Altay derbisindeki sis ve işaret fişekleri stada böyle sokulduSpor Toto 1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Altay derbisini karıştıran işaret fişeklerinin stada sokulma anı kameralara yansıdı.
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