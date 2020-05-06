TFF Başkan Vekilliği görevine Ali Düşmez getirildi

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda yeni bir görevlendirmede bulundu.



Yönetim kurulunun aldığı karar sonrasında yönetim ve icra kurulu üyesi Ali Düşmez, TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi" ifadelerine yer verildi.





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