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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.05.2020 - 17:24,Son Güncelleme:

TFF Başkan Vekilliği görevine Ali Düşmez getirildi

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TFF Başkan Vekilliği görevine Ali Düşmez getirildi
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda yeni bir görevlendirmede bulundu.

Yönetim kurulunun aldığı karar sonrasında yönetim ve icra kurulu üyesi Ali Düşmez, TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi" ifadelerine yer verildi.

TFF Başkan Vekilliği görevine Ali Düşmez getirildi

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