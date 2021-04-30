TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı son noktayı koydu! "Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, finalin İstanbul'dan alınacağı yönündeki haberlerin doğruyu yansıtmadığını belirtti.

Konu hakkında NTV'ye konuşan Yardımcı, finalin planladığı gibi 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını söyledi.

Finalin güvenli bir şekilde İstanbul'da oynanacağını belirten Yardımcı, "Final daha önce planlandığı gibi İstanbul'da yapılacak. Organizasyonu en sağlıklı ve güvenli şekilde gerçekleştireceğiz. Şampiyonlar Ligi finalinin İngiltere’ye alınması gibi durum söz konusu değil. Bu yönde çıkan haberler doğru değil." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi finali, Chelsea-Real Madrid ve Manchester City-PSG eşleşmelerinin galipleri arasında oynanacak.

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