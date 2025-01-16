TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'dan yabancı VAR açıklaması!

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile sezonun ikinci yarısında geçici bir süre için yabancı VAR’a geçileceğini duyururken TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, sürecin nasıl işleyeceğini anlattı.

NTV’ye konuşan Otyakmaz, “Yabancı VAR için ihtiyaca göre karar vereceğiz. İlk başta stratejik önemli maçları baz alacağız. Daha sonra hem şampiyonluk hem de düşme hattındaki maçlar önemli geçeceği için o maçlarda da değerlendirebiliriz” dedi.

KOÇ, 'TÜM MAÇLARDA OLMAYACAKSA BİZ YOKUZ' DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 8 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında “Yabancı VAR kararı alınmasaydı Türkiye Kupası’na katılmayacaktık” derken bu uygulama için de şunları söylemişti: “Yabancı VAR’ı memnuniyetle karşılıyoruz ama ‘Bir süre için’ denilmesini anlamadık. Ancak şunu söyleyeyim; yabancı VAR bütün maçlarda kullanılmayacaksa biz yokuz.”

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