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TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz açıkladı! Yabancı hakem geliyor mu? Beşiktaş resmen talep etmişti

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#TFF#Yabancı Hakem#Beşiktaş
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz açıkladı Yabancı hakem geliyor mu Beşiktaş resmen talep etmişti
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 11:43

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, özellikle Beşiktaş Kulübü'nün derbilerin hakemlerinin yabancı hakem tarafından yönetilmesi isteğine karşı "Netleşen bir şey yok" dedi.

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TFF 1'inci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, bir sponsorluk imza törenin ardından futbol kamuoyunun merakla beklediği 'Derbi hakemleri yabancı mı olacak, yerli mi ?' konusunda basın mensuplarının sorularına kısa bir cevap verdi.

Otyakmaz "Hakemler konusunda netleşen bir şey yok. Yönetim kurulu olarak henüz bir karar almadık" açıklamasıyla yetinerek basın mensuplarının yanından ayrıldı.

Son dönemde özellikle Beşiktaş Kulübü'nün bu konuda resmi başvurusu bulunuyor.

 

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#TFF#Yabancı Hakem#Beşiktaş

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