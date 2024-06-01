TFF Başkan Adayı Sebahattin Devecioğlu: "Arzumuz, herkesin temsil edildiği bir federasyon..."

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Kendisini tanıtarak sözlerine başlayan Sebahattin Devecioğlu, "Fırat Üniversitesi’nde öğretim üyesiyim. Spor ekonomisi alanında çalışıyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda eğitim ve bilim kurulu üyesiyim ve aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına adayım. Futbolun Türkiye’de bilimsel anlamda da değer görmesini isteyen birisiyim. Ülkemizde 100’e yakın spor bilimleri fakültesi var. Yaklaşık 2 bin 200 akademisyen arkadaşımız var. Yaklaşık 72 bin de eğitim gören öğrencimiz var. Ülkemizde yaklaşık 85 milyonluk nüfusun 30 milyonu genç. Futbol ülkesiyiz ancak Avrupa’da arzu edilen pastadan pay alamıyoruz. Hak ettiğimiz yerde değiliz. Bunun için çalışmamız gerekiyor. Futbolun bütün paydaşlarının bu sürece katkı sağlaması gerekiyor. Futbol büyük de bir endüstri. Dünyada yaklaşık 600 milyar dolarlık bir gelirleri var. Avrupa’nın da 30 milyar Euro’luk bir geliri var" diye konuştu.

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"REKABET KALİTEYİ ARTIRACAKTIR"

TFF başkanlık seçimine yönelik değerlendirmelerde bulunan 56 yaşındaki Devecioğlu, şunları kaydetti:

"Federasyon ülkemizde özerk bir yapıya sahip. Kendine özgü bir yasası var. Federasyonun bir statüsü var. Seçim de bunlardan biri. Olağan seçimli genel kurulda seçilmiş olan yönetim, mali genel kurulda bir karar aldı. Bu karar da seçimli olağanüstü genel kurul olarak belirlendi. Avrupa şampiyonası var. Bu bir demokrasi yarışı. Herkes aday olmak isteyecektir. TFF temsil noktasında önemli bir kurul. Biz de önemsiyoruz. TFF’nin 325 üyesi var. Bunlardan 5 üye sizi aday gösterebiliyor. 65 üyeyle de seçime girebiliyorsunuz. Biz de 18 Temmuz'a kadar bu süreci tamamlamak için yola çıktık. Geçen yıldan bu yana da bu süreci devam ettiriyoruz. Çok adaylı olmasında fayda var. Rekabet kaliteyi artıracaktır. Arzumuz herkesin temsil edildiği bir federasyona kavuşmamız. Diğer adaylara da başarılar diliyorum."

"HENÜZ GÜNDEM MADDELİ BİR GENEL KURUL KARARI YOK"

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TFF'de 18 Temmuz'da yapılacak başkanlık seçimini erken tarihe almak için kulüplerin 147 imzayı toplayarak federasyona teslim ettiğini açıklayan Sebahattin Devecioğlu, "Olağanüstü genel kurulu yönetim kararıyla toplayabiliyorsunuz, aynı zamanda üye sayısının yüzde 40’ı yani 130 üyenin imzasıyla olağanüstü genel kurula gidebiliyorsunuz. Kulüpler bu 147 imzayı topladıklarını belirterek federasyona teslim ettiler. Ama federasyon 18 Temmuz konusunda ısrar ediyor. Federasyon bu süreçte bu imzaları test edip gerçek 130 sayısına ulaşıldığını anladığında genel kurul süreci başlamış olacak. Bu sürece gidilmezse mahkeme yolu açık. Bu imzalardan dolayı federasyon 30 gün içinde genel kurulu toplamak zorunda, 30 gün içinde de seçim yapmak zorunda. Bunu da hesapladığımızda yaklaşık 60 günlük bir süre. Bu sürede ve federasyonun belirtmiş olduğu süreler hemen hemen birbirine eşit geliyor. Bizim için fark etmiyor. Genel kurul kararı ilan edildiği günden sonra süreç başlıyor. Henüz gündem maddeli bir genel kurul kararı yok. Bu da sanırım statü gereği seçimden 15 gün önce olması gerekiyor. Bu süreçte Türk futboluna, milli takıma zarar vermemek adına yakından takip ediyoruz. Her halükarda Türk futbolu kazanacaktır. Bizim de arzumuz bu" ifadelerini kullandı.

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"TABANI GENİŞ TUTARSANIZ BU PROBLEMLER DE AZA İNECEK"

Federasyondaki delegasyon sisteminin yetersiz olduğunu aktaran Devecioğlu, "Tüm futbol paydaşlarını ve tabanını temsil etmiyor. Bu delegasyon sistemini ve yasayı değiştirmek gerekiyor. Herkesin eşit bir şekilde temsil edildiği, futbolun bütün paydaşlarının içinde yer aldığı, herkesin ortak mutabakat sağladığı taraf olmadan tüm Türkiye’yi kucaklayacak şekilde bir delegasyon sisteminin oluşturulup buradan çıkacak sonuca herkesin sonuca herkesin razı olacağı bir sistemi oluşturmak gerekiyor. Projelerimizin arasında bu var. En basit örneğiyle Türkiye Spor Yazarları Derneği federasyonun genel kurulunda yer almıyor. Bence önemli bir eksik. Bunun dışında kadın futbolu yer almıyor. Türkiye Futbol Vakfı da yer almıyor. Yeteri kadar futbolcular temsil edilmiyor, alt ligler çok az temsil ediliyor. Problemler bundan kaynaklanıyor. Tabanı geniş tutarsanız bu problemler de aza inecek. Arzu etmediğimiz şeyler yaşandı. Yeni bir yönetim, yeni bir seçimle TFF yeni bir başkanla önümüzdeki yıllarda daha güzel başarılara imza atar" diyerek sözlerini tamamladı.