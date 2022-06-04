TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, projelerini açıkladı! Yabancı kuralı, yayın ihalesi, harcama limiti...

Haberin Devamı

Gaziantep Kulübü’nün eski başkanı, iş insanı Mehmet Büyükekşi, ‘Tam Zamanı’ sloganıyla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na aday oldu. Dün Kulüpler Birliği’ni ziyaret eden Büyükekşi Türk futbolunun en önemli sorununun ‘güven’ olduğunu belirtirken “Dostum ve yol arkadaşım rahmetli Hasan Doğan, bu konuda hepimize önemli bir miras bıraktı. Bu mirası en iyi şekilde temsil etmenin hepimizin boynuna borç olduğunu düşünerek burada bulunduğumu söylemek isterim. Ben bu yola, büyük bir iyi niyetle ve sizlere güvenerek çıktım, umuyorum aynı duygular içerisinde bu önemli bir yolculuğu, birlikte tamamlayacağız” dedi.

Çözüm önerilerini üyelerle paylaştı

Mehmet Büyükekşi, ziyaretinde yayın ihalesi ve hakem performansları da dahil olmak üzere gündemdeki birçok konu hakkında görüşlerini ve çözüm önerilerini kulüp başkanlarıyla paylaştı. TFF Başkan Adayı ziyaretinde 6 başlık halinde topladığı projelerine de Kulüpler Birliği Vakfı üyelerine aktardı. Profesyonel ve Kurumsal Yönetim, Yeni Nesil Futbol ekonomisi, Lig Koordinasyon Kurulu, Alt Yapı Gelişimi, Marka ve İtibar Gelişimi ve 360 derece İş birliğinin önemine vurgu yapan Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunun en önemli sorunlarına da şu çözüm önerilerine getirdi.

Haberin Devamı

Yabancı kuralı istişare edilecek

· Yayın ihalesi: Yayın gelirleri ile birlikte alternatif gelir modelleri yaratılarak oluşacak gelirlerin adaletli bir şekilde kulüplere aktarılması sağlanacak.

· Yabancı kuralı: Kulüplerin bütçesinin rahatlatılması ve altyapıya verilen önemin artırılması için; o geniş kadroda yer alacak yabancı kontenjanının 14’den 12’ye indirilmemesi, o 7 yabancı ve altyapıdan 1 oyuncunun ilk 11 kadrosunda olması istişare edilecek.

· Harcama limiti: Yeni kanunun altında yer alacak yönetmeliklerde kulüplerin lehine iyileştirilmeler yapılması sağlanacak.

Deplasman yasağı kaldırılacak

· TEMSiLCiLiK VE GÖZLEMCiLiK MÜESSESELERiNiN YENiDEN YAPILANDIRILMASI: Temsilcilik ve gözlemcilik kriterlerinin kulüplerle istişare edilerek yeniden yapılandırılması sağlanacak.

· RAPORLARIN STANDART HALE GETiRiLMESi: Kulüplerin de fikirleri alınarak raporlar matbu hale getirilecek. Matbu hale getirilen raporların sadece dijital formatta kullanılması sağlanacak. Rapor hazırlama sürelerinin sınırlanması için çalışmalar yapılacak.

Haberin Devamı

· DEPLASMAN YASAĞI: Pandemi sebebiyle getirilen deplasman yasağının normalleşme süreciyle birlikte kaldırılmasını planlanıyor.

Gözden Kaçmasın Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakacağını açıkladı Haberi görüntüle

Lig Koordinasyon Kurulu geliyor

· HAKEM PERFORMANS & CEZA-ÖDÜL MEKANiZMALARI: Fikstürün belirlenmesi ve sevklerin değerlendirilmesi için belirlenecek kriterlere uygun Kulüpler Birliği’nin görevlendireceği yetkin kişinin de olduğu Lig Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. Hakem performanslarının belirli kriterlerle yapay zeka sisteminde değerlendirilecek.

CENTiLMENLERE ÖDÜL VERiLECEK

Hukuk kurullarının yenilenme imkanı doğması halinde kulüpler adına temsilci atanacak. Talimatlar gözden geçirilecek. Fair Play Kurulu’nun aktif hale getirilecek ve sponsorlar vasıtasıyla centilmen takımlar ödüllendirilecek. David Elleray’in raporunun değerlendirilecek.

Haberin Devamı

TFF ULUSAL YETENEK GELiŞTiRME PROGRAMI HAYATA GEÇiRiLECEK

Dünyanın önde gelen futbol ülkelerinin yaşadıkları başarısızlıkların ardından gerçekleştirdikleri altyapı ve yetenek geliştirme programları değerlendirilerek, Türk futbol kültürüne adapte edilmesi sağlanacak. Bu programın TFF bünyesinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla hayata geçirilmesi için düğmeye basılacak.

FEDERASYON YÖNETiMi iSTiŞARE iLE BELiRLENECEK

· Mehmet Büyükekşi, seçilmesi durumunda kendi başkanlığında TFF Yönetim Kurulu’nun yol haritasını şu maddelerle izah etti.

· Yönetim Kurulu’nun istişare ile belirlenmesi.

· Futbol ailesinin duayenlerinden fikir alınacak bir grup oluşturulması.

Haberin Devamı

· Futbol Federasyonu’nun ve liglerin adaletli olarak yönetilmesi.

· Federasyonun temel görevleri olan Amatör Futbol, Futbol Eğitim ve Gelişimi, Antrenör Gelişimi ve Milli Takımlar konularına odaklanarak faaliyetlerin ülke düzeyine optimal dağılmasının sağlanması.

· İç ve dış denetim mekanizmalarının güncelleştirilerek şeffaflaşması.

· Hakemlik Eğitim ve Gelişim Akademisi. · Altyapılara yönelik antrenör eğitiminin geliştirilmesi.

· Kulüp altyapılarının iyileştirilmesi ile ilgili projeler yapılması

· Kanun ile belirlenen kulüplerin şirketleştirilmesi konusunun somutlaştırılması.

· Uluslararası rekabetçi yapının tekrar sağlanması.

KÜRESEL PAY DA KULÜPLERiN GELiRLERi DE ARTACAK

Haberin Devamı

· Yeni Nesil Futbol Ekonomisi ile Büyükekşi hedeflerini şöyle aktardı:

· Türkiye’nin küresel futbol ekonomisinden aldığı payın artırılması.

· İddaa ve Spor Toto gelirlerinin artırılması.

· Kazanımların tüm kulüp ve paydaşlarla adil olarak paylaşılması.

· Etkin ve adaletli Finansal Fair Play yönetimi.

· Yayın ve sponsorluk gelirlerinin artırılması.

· Türkiye E-Spor Futbol Ligi’nin geliştirilmesi.