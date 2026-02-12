×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

TFF, bahis soruşturması kapsamında 510 ismi PFDK'ya sevk etti!

Güncelleme Tarihi:

#TFF#PFDK#Bahis
TFF, bahis soruşturması kapsamında 510 ismi PFDKya sevk etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 20:19

Futbolda bahis soruşturmasında sektörden 510 profesyonel PFDK'ye sevk edildi.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapan 510 kişiyi bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı tespit edilen kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13 Şubat 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.

Galatasaray’ın takım doktoru Abdullah Yener İnce, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi. Fenerbahçe tercümanı Saruhan Karaman da sevk edilen isimler arasında yer aldı.

Haberin Devamı

PFDK'YA SEVK EDİLEN İSİMLERİN TAM LİSTESİ

Gözden KaçmasınArda Gülerden mobbing iddialarına yanıtArda Güler'den 'mobbing' iddialarına yanıt!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#TFF#PFDK#Bahis

BAKMADAN GEÇME!