TFF, bahis oynayan 42 temsilciyi PFDK'ya sevk etti!

Güncelleme Tarihi:

TFF, bahis oynayan 42 temsilciyi PFDKya sevk etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 19:30

TFF Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 42 temsilciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 42 temsilciyi PFDK'ya sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 11'i üst klasman, 21'i klasman, 2'si yeni klasman ve 8'i federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcisi olmak üzere toplam 42 temsilci, futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.

İşte TFF'nin açıklaması;

Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen ve aşağıda isimleri yer alan 42 Temsilcinin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 26.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

Yürütülen bahis soruşturması sürecinde TFF'ye istifalarını sunan 33 Temsilci hakkında da futbol dalında bahis oynayıp oynamadığının tespiti için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na yazı yazılmış olup, cevap beklenmektedir.

TFF, bahis oynayan 42 temsilciyi PFDKya sevk etti

