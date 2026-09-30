TFF, bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini tek tek açıkladı! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da listede

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TFF, bahis oynadığı tespit edilen kulüp yöneticilerini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında, 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 30.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.

Listede Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yöneticileri, Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban ve yöneticileri, Fenerbahçe ve Galatasaray yöneticileri de yer alıyor.

İŞTE 4 BÜYÜK KULÜBÜN YÖNETİCİLERİ

Bahis soruşturması kapsamında dört büyüklerden PFDK'ya sevk edilen yöneticiler:

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Trabzonspor:

— Ertuğrul Doğan

— Yalçın Orhan

— Zeyyat Kafkas

— Murat İskender

— Kemal Ertürk

— Taner Fikret Saral

— Lokman Sadıklar

— Şenol Kaynar

— Abdulkadir Ferda Başkan

— Semih Hekimoğlu

— Derviş Köz

— İbrahim Şahinkaya

— Ceyhun Eskici

Beşiktaş:

— Tarkan Ser

— Kerem Gürel

— Fırat Fidan

— Miraç İltuğ Sungur

— Kadir Kılıç

— Mustafa Mollaoğlu

— Hakan Daltaban

— İbrahim Kemal Barış Dillioğlu

— Enis Ulusoy

— Serhan Çetinsaya

Galatasaray:

— Emir Aral

— Özgür Işıtan Gün

— Ali Yüce

— Maruf Güneş

— Hüseyin Ural Aküzüm

Fenerbahçe:

— Eren Ali Dişli

— Bekir İrdem

— Erdem Sezer

ERTUĞRUL DOĞAN: HESABIM VARDI, KAPATMIŞTIM

Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Ertuğrul Doğan, A Spor'da açıklamalarda bulundu.

"Ben açık sözlü biriyim, herkes beni tanıyor... Yöneticilikte 9. yılım... Daha önce böyle konular gündemde yoktu! TFF daha önce bu konularda bilgilendiriyordu ama yöneticileri bilgilendirmedi. Şunu söylemek isterim, kasıtlı veya herhangi bir durum söz konusu değil. Burada eski ve yönetici arkadaşlarımız var. Hepsi düzgün ve karakterli arkadaşlar. Hepsinin karakterine kefilim.

Daha önce konuştuk ve gerekli makamlara da bilgi verdim. Daha önce kapanmış hesabım vardı. Bu şirketler, kulüplerin sponsoruydu ve lansmanlar yapıldı. Kimse buradan sıkıntı geleceğini düşünmedi. TFF böyle düşünmüş. Bir hatamız olduysa affola ama hatamız yok. Diğer kulüplerdeki arkadaşlarımız da tanıyorum.

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Önceki yıllarda böyle gündemler yoktu ve insanlar hesap açtı. Yıllar öncesine dayanıyor. Olaylardan önce de hesabım kapandı. Böyle bir şey başımıza geldi ve savunma vereceğiz. Art niyeti olan kimse, resmi hesap açıp orada bunlarla oluşmaz. Başa gelende hayır vardır. Bu herkese ders olsun, bize de...

Problem yok, TFF'nin de art niyetli olduğunu düşünmek istemiyoruz. Bizim de hatamız var. O prosedürleri daha dikkatli okumak lazım. Bu yöneticilerin hepsi TFF'ye davet edildi. TFF'de çalışan arkadaşlarımız var. Bu markaların adları liglere verildi.

Keşke böyle bir şey ile gündem meşgul olmasaydı. Trabzonspor'un çıkarları için, Türk futbolunun çıkarları için konuşmaya devam edeceğiz. 1 santimetre bile geri adım yok."

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FATİH KARAGÜMRÜK: "BAHSİ GEÇEN KİŞİLERİN KULÜPLE DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI BİR İLGİSİ YOK!"

Fatih Karagümrük, TFF tarafından 448 kişilik PFDK'ya sevkedilen listede yer alan isimlerin kulüple ilgileri olmadığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında, Kulübümüz yöneticisi gibi gösterilmiş kişilerin, Fatih Karagümrük Sportif A.Ş. Kulüp Yönetimi ile doğrudan ya da dolaylı yoldan hiçbir bağı ve ilişkisi bulunmamaktadır. Söz konusu kişiler Karagümrük Derneği ve Taraftarlar Derneği yöneticileridir. Ayrıca söz konusu Derneğin herhangi bir sportif faaliyeti de bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur." ifadeleri kullanıldı.

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İŞTE TÜM LİSTE

Kulüplere göre PFDK'ye sevk edilen isimler şöyle:

Alanyaspor: Burak Doğan Aydoğan, Hüseyin Gümrükçüler, Ahmet Tuncer, Cuma Kadıoğlu, Selami Fazlıoğlu, Yakup Şimşek

Amed Sportif Faaliyetler: Bilal Can, Lezgin Yürekli, Sadık Sana, Mehmet Salih Arzu, Rojbin Tellioğlu, Mehmet Deli, Remzi Özyıldız, Mehmet Ali Acar, Onur Mercan, Mazlum Altındağ, Nurettin Yıldız, Ergin Başari, Ronayi Binen, Mehmet Begün, Yılmaz Demir, Mehmet Veysi Koyun, Mehmet Çakmakçı, Bekir Güneş, Mustafa Mesut Kaya

Ankara Keçiörengücü: Selçuk Karadağ, İskender Özbalta, Abdulkadir Kazan

Antalyaspor: Tuncay Gülel, Erhan Erdem, Emrah Çelik, Ahmet Ateş, Süleyman Çağdaş Uslu, Mehmet Ağırbayraktar, Şakir Öncül, Fatih Demirtop, İbrahim Gökhan Kasapoğlu, Ersel Çetin, Fesih Tamince, Ufuk Sezer, Rıza Perçin, Ahmet Okan Büyükballı, Bahadır Aslan, Hakan Onay, Recep Bayraktar, Ali Çan, Murat Şimşek, Burak Uysaloğlu, Cesur Burak Akar, Bahadır Haktanır, Dağlar Ekşi, Akın Tatlıpınar, Aytaç Altay, Gökhan Kestiroğlu

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Bandırmaspor: Özgür Kızıllar, Oğuz Kır, Onur Göçmez, Özgün Eren, Samed Kocaman, Yunus Düzmekik, Mustafa Der, Uğur Maral, Göker Duru, Cem Erer, Özel Aydın, Sami Can Eken, Mehmet Özbay, Gökhan Tunç, Mert Balıkçı, Onur Çon, Ünsal Yamaner, Rahim Özdemir, Sadi Kilercioğlu, Özenç Batımor, Hakan Hulusi Kaya, Tezcan Aslan

Batman Petrolspor: Mert Nasıroğlu

Beşiktaş: Tarkan Ser, Kerem Gürel, Fırat Fidan, Miraç İltuğ Sungur, Kadir Kılıç, Mustafa Mollaoğlu, Hakan Daltaban, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Enis Ulusoy, Serhan Çetinsaya

Bodrum FK: Mehmet Onur Sönmez, Mustafa Kara, Kamil Bacı, Berdan Köroğlu, Mahmut Deniz, Selim Caner, Arif Özçınar, Uğur Çilingiroğlu, Coşkun Aras, Serhat Dayanç, Ufuk Kaya, Yiğit Demir, Murat Şengül, Nejdet Baştuğ, Nurettin Avdan, Birol Ahi, İbrahim Çakır, Barış Ilgın, Hüseyin Gözütok, Serdar Söylemez, Nafiz Doğan, Cemal Demirci, Tayyar Gündoğan, Mesut Durateymur, Göksel Çamlı, Can Öztüzün, Murat Önder, İbrahim Meral, Eyüp Danacı, Halil Durmaz, Süleyman Nafiz Tekgül, Caner Tuna, Hadi Türk, Halil Eser, İsmet Özsarsılmaz, Hüseyin Karaca, Fatih Murat Yıldız

Boluspor: Kenan Altundağ, Hüseyin Tayşi, Murat Şabablı, Ragıp Kaan Semercioğlu, Alper Altuntaş, Abdullah Onur, Serkan Süzgen, Oktay Türk, Halil İbrahim Yavaş, Ali Şen, Ali Gürsoy, İsmail Duru, Suat Çelen, Haşim Erdoğan, Fuat Tut, Ahmet Ufuk Güler, Çetin Uç, Furkan Gökhan Çiçekdenk, Tolga Becikoğlu, Naci Tolga Türkar, Abdulkadir Kılıç, Caner Yıldırım, Ufuk Alın, Abdullah Ayarcan, Mahmut Çimender, Kamuran Avcı, Hakan Özsoy, Ahmet Topaloğlu, Maksut Beykoz, Aykut Sanver, Ahmet Uzunoğlan, Efehan Bayrak, Alper Alan, Kemal Sinan Haydaroğlu, Mevlüt Safa Özçelik, Ali Reha Özçelik, Oğuzhan Özçelik

Bursaspor: Faruk Bakgör, Mustafa Dişlon, Samet İlhan, Metin Alp, Emre Planalı, Tamer İşler, Tolga Kayaer, Eren Şengüzel, İsmail Ediz Öztürk, Enes Çelik, Talha Temur Han, Hayrettin Gülgüler, Mustafa Ermiş, Ali Ağır, Yasin Tünbek, İsmail Ertekin, Yalçın Cambaz

Çaykur Rizespor: Fatih Bakoğlu, Tolga Hasan Toptan, Nurullah Haşimoğlu, Celil Güner, Ceyhun Kazancı, Semih Fatih Kızıltan, Mehmet Ömeroğlu, Aytekin Kalender, Serkan Karavin, Ahmet Yılmaz Zehiroğlu, Mikail Turgut, Recep Ali Avcı, Mustafa Çilingiroğlu

Çorum FK: Mutlu Çıtak, Mustafa Ercan, Hasan Serdar Yılmaz, Serdar Koçak, Baran Korkmazoğlu

Erzurumspor FK: Selçuk Yavuz, Avni Akdemir, Ahmet Dal, Murat Urkuç, Mustafa Aygün, Erdem Bentoğlu, Mehmet Mutlu, Burakhan Burucu, Emre Aytekin, Melikşah Tekin

Eyüpspor: Oktay Tüzen, Gürkan Palavuz, Dursun Ali Akyıldız, Önder Oktugan, Yasin Akyüz, Taylan Şen

Fenerbahçe: Eren Ali Dişli, Bekir İrdem, Erdem Sezer

Galatasaray: Emir Aral, Özgür Işıtan Gün, Ali Yüce, Maruf Güneş, Hüseyin Ural Aküzüm

Gaziantep FK: Mehmet Fatih Konuk, Ali Kumru, Mehmet Korkmaz, Serhat Tümer, Cevat Güllü, Ferit Güney Dağdeviren, Halil İbrahim Küsbeoğlu, Adnan Öztürk, Batıkan Erkan Tural, Zeki Ormanlı, Bülent İngeç, Mehmet Erim Arıkan, Mehmet Yeşilmen, Doğan Öztürk

Gençlerbirliği: İlke İğrek, Fatih Göçer, Hazım Kahramaner, Mehmet Soylu, Mehmet Hakan Onkur, Serdar Gür, İsmail İlker Çolak, Emre Gökdemir, Özgür Durşen, Abdülvahit Vardar, Sezgin Özkan, Burak Berkay Özsu, Oktay Yüksel, Harun Erol, İsmail Geliç, Tayfun Bağlan, Murat Aras, Mustafa Yurtsever, Gün Emre İçer, Adem Becerikli, Coşkun Balkan, Murat Güneş, Tolga Topcuoğlu, Tolga Arslan, Ümit Utaş

Göztepe: Sinan Öznur, Enes Memiş, Barış Hocaoğlu

Iğdır FK: Muhammet İsmail Sağlam

İstanbul Başakşehir: Uğur Ünsal

İstanbulspor: Muhammet Mete, Coşku Alparslan, Giray Kavazoğlu, Ömer Sarıalioğlu, Hasan Koçyiğit, Tolga Turan, Musa Kazım Engin

Fatih Karagümrük: Burhan Genç, Yusuf Güzel, Selim Uçar, Emre Uçar, Kadir Uçar, Metin Bozyiğit, Gürkan Karaboğaz

Kayserispor: Rıza Erkut Yurdemi, Seyit Mutier, Seyit Halil Turgut, Savaş Balıkkuşu, İsmail Eğin, Furkan Güven, Emir Akpınar, Samet Koç

Kocaelispor: Okan Yıldırım, Halil Yüksel, Vural Yıldız, Mehmet Kördemir, Ekin Akyollu, Enes Taban, Mert Kavşut, İsmail Al, Uğur Şahin, Kamil Sert, Tarık Gürgen, Hakan Özsoy, Atakan Yavuz, Orçun Aygül, Özcan Çeliktir, Harun Kaya, Orhan Dönmez, Sait Ertuğ, Hakan Büyük, Murat Seymen, Altan Temirtaş

Konyaspor: Muhammet Ali Atasever, Ali Aydınalp, Remzi Mert Selek, Erol Uçmazbaş, Ramazan Çat, Osman Serper, Cihangir Burak Tanoğlu, Mahmut Karaca, Kerem Öten, Osman Öztürk

Manisa FK: Şükrü Fuat Şahin, Berkan Onur, Ali Kazım Berber, Faik Kav, Yasin Çınar, Zafer Şentürk, Tevfik Erand, Engin Anlı, Osman Işık, Yaşar Polat, Hayrullah Tepeli, Oğuzhan Dinç, Burak Işıklar, Onur Pekbayık, Anıl Zeynel Yavuz, Nadir Uzbasan, Ali İner, Murat Taşkıran, İsa Yavaş, Serkan İşyapan, Kahraman Akkal, Muzaffer Esenkaya, Onur Peynirci, Kadri Güngüler, Serkan Malay, Mustafa Ali Gerdan, Arık Eroğlu, Erdem Özkan, Görkem Saraç, Mustafa Pekçetin

Mardin 1969: Abdulkadir Kalkan, İbrahim Halil Yiğit, Polat Kasap, Yusuf Aşar, Mahmut Aşar, Miraç Murat Kaya, Yaşar Bozan, Abdulkadir Seviş, Necmeddin Nas, Rıdvan Aşar, Rıdvan Aktürk, Rakan Keleş, Ramazan Asan

Muğlaspor: Cahit Alkan, Ahmet Niyazi Çağlar, Serdar Sıtkı Gürsoy, Hüseyin Özcan, Ali Çakır, Mehmet Kuray, Ceyhun Aydınlı, Şahin Kırkan, Abdullah Eskihisarlı, Hasan Keskin, Nuri Gültekin, Ömer Kızılkaya, Sercan Atasoy, Gökhan Uz, Mustafa Çömez, Hakan Özcan, Ege Erman Tölek

Pendikspor: Mehmet Bülbül, Yunus Şahin, Yavuz Yıldırım, Erdem Yağcı, Bülent Aksu, Onur Durası

Samsunspor: Ali Asal, Seyit Ali Kindan, Giray Şen, Rıfat Yılmaz, Serkan Kaya, Gökhan Kutlu, Zafer Erdoğan

Sarıyer: Esat Emir Cevahir, Mert Hacısüleymanoğlu, Ahmet Emre Yaldız, Hikmet Burak Bıçakcı, Adem Vurmaz, Ümit Kapıcıoğlu, Vedat Demir, Muharrem Yavuz, Murat Kul, Bayram Hayri Tansık, Gürkan Evrankaya, Serkan Torun, Teoman Kıran, Zafer Öztürk, Oğuzhan Köseoğlu, Serhat Köklüer, Osman Yıldız, Ali Osman Delihasan, Eyüp Güloğlu, Zafer Kurt, Berkant Demir

Sivasspor: Yasin Ocak, Mücahid Yıldız, Mustafa Kurbanoğlu, Emre Özgü, Doğukan Hüseyin Otyakmaz

Trabzonspor: Yalçın Orhan, Zeyyat Kafkas, Murat İskender, Kemal Ertürk, Taner Fikret Saral, Lokman Sadıklar, Şenol Kaynar, Ertuğrul Doğan, Abdulkadir Ferda Başkan, Semih Hekimoğlu, Derviş Köz, İbrahim Şahinkaya, Ceyhun Eskici

Ümraniyespor: Alper Sarısoy, Rıdvan Erbaş, Ünal Memiç, Oğuzhan Gündüz

Vanspor FK: Sait Serhat Hanoğlu, Mehmet Emin Öker, Yunus Aytürk, Emrah Dağ, Yunus Emre Aykaç, Adil Kıyak, Orhan Yıldırım, Burak Bucut, Ercan Dülge, Ulaş Sofracı, Özgür İreç İlhan, Gökhan Bayramoğlu, Sezai Maral, Ömer Denğiz, Kubilay Önay