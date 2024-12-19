TFF atamaları açıkladı, bir ilk yaşandı! Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası MHK'nin kararı...

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Eyüpspor - Fenerbahçe maçına Emre Kargın, Beşiktaş - Alanyaspor maçına Cihan Aydın, Kayserispor - Galatasaray maçına Mehmet Türkmen ve Trabzonspor - Bodrum FK maçına Ozan Ergün atandı.

KADİR SAĞLAM'A GÖREV VERİLMEDİ

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamada Galatasaray - Trabzonspor maçını yöneten Kadir Sağlam'a bu hafta görev verilmedi.

Dev maçın ardından verdiği kararlarla büyük tepki alan Sağlam, 17. haftada maç yönetemeyecek.

MEHMET TÜRKMEN BİR İLKİ YAŞAYACAK

Kayserispor - Galatasaray maçını yönetecek olan hakem Mehmet Türkmen kariyerinde bir ilki yaşayacak. Daha önce Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un dış saha maçlarında görev almayan Türkmen, ilk kez 4 büyüklerden birinin deplasman maçına çıkacak.

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TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:

20 Aralık Cuma

20.00: ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: Emre Kargın

21 Aralık Cumartesi

16.00: Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor: Ali Şansalan

19.00: Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

22 Aralık Pazar

13.30: Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

16.00: Göztepe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

16.00: Bellona Kayserispor-Galatasaray: Mehmet Türkmen

19.00: Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün

23 Aralık Pazartesi

20.00: Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00: RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Alper Akarsu