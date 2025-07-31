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TFF, Arial font kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı

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#TFF#Forma#Font
TFF, Arial font kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 18:11

TFF, forma setlerindeki numara ve isimlerde Arial font kullanma zorunluluğu kaldırıldığını ve font kullanımının kulüplerin inisiyatifine bırakıldığını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Arial font kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Kulüplerin okunabilir olması ve TFF'den onay alınması kaydıyla forma setlerindeki numara ve isimlerde istedikleri fontları belirleyebilecekleri belirtildi.

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TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"TFF Yönetim Kurulu'nun 31.07.2025 tarih ve 48 sayılı toplantısında alınan kararla Sportif Ekipman Talimatı'nda değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre; forma setlerindeki numara ve isimlerde Arial font kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Kulüpler, okunabilir olması ve TFF'den onay alınması kaydıyla kullanmak istedikleri fontları diledikleri gibi belirleyebileceklerdir. Ayrıca, sezon başladıktan sonra talimatta belirtilen koşulları yerine getirmek kaydıyla font değişikliği de yapılabilecektir."

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#TFF#Forma#Font

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