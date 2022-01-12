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TFF, Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle Başakşehir-Konyaspor maçını erteledi

#Ahmet Çalık#TFF#Konyaspor
TFF, Ahmet Çalıkın vefatı nedeniyle Başakşehir-Konyaspor maçını erteledi

Türkiye Futbol Federasyonu, Konyasporlu Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazası sebebiyle hayatını kaybetmesinin ardından 21. haftadaki Başakşehir-Konyaspor maçını ileri bir tarihe erteledi.

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Geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın vefatı Türk futbolunu derinden etkilerken, Türkiye Futbol Federasyonu Konyaspor'un Başakşehir'le oynayacağı Süper Lig maçını erteledi. 

İşte TFF'den yapılan açıklama;

İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir. 

Müsabakanın oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir. 

Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz.

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#Ahmet Çalık#TFF#Konyaspor

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