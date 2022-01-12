TFF, Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle Başakşehir-Konyaspor maçını erteledi

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Geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın vefatı Türk futbolunu derinden etkilerken, Türkiye Futbol Federasyonu Konyaspor'un Başakşehir'le oynayacağı Süper Lig maçını erteledi.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir.



Müsabakanın oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir.



Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz.