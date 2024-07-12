TFF, adaylık başvurusu kabul edilen isimleri açıkladı! Mehmet Büyükekşi yeniden aday...

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Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda yapılacak başkan seçimi için adaylık başvurularının 11 Temmuz'da sona erdiğini duyurdu.

Statü gereği adaylık için yeterlilik şartlarını ve başvuru belgelerini karşılaşan üç aday oldu. Diğer adaylık başvurularının gerekli koşulları taşımadığından kabul edilmediği açıklandı.

ADAYLIK BAŞVURUSU KABUL EDİLEN İSİMLER

İbrahim Hacıosmanoğlu

Mehmet Büyükekşi

Servet Yardımcı

BÜYÜKEKŞİ RESMEN ADAY

Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, genel kurulda yeniden aday oldu.

SERVET YARDIMCI ÇEKİLDİ

TFF'ye başvurusunu ileten ve aday olarak kabul edilen Servet Yardımcı, dün yaptığı açıklamayla adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda yapılacak başkan seçimi için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca 11 Temmuz 2024 tarihinde sona ermiştir.

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TFF Başkan Adaylığı için belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsü'nün 38. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru belgelerinin incelenerek değerlendirme yetkisi Genel Kurul Divan Kurulu'na ait olmak üzere, genel kurulda başkan adayı olmak için TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler alfabetik sırayla aşağıda belirtilmiştir;

- Sayın İbrahim Ethem HACIOSMANOĞLU

- Sayın Mehmet BÜYÜKEKŞİ

- Sayın Servet YARDIMCI

TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan diğer adaylık başvuruları, TFF Statüsünün 38/1. maddesinde belirtilen Başkan Adaylığına ilişkin koşulları taşımadığından kabul edilmemiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.