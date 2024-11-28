TFF açıkladı: Türkiye - Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak!

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Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takımımızın UEFA Uluslar A-B Ligi play-off turunda karşılaşacağı Macaristan maçının stadını açıkladı.

Federasyon'dan yapılan açıklamada karşılaşmanın Rams Park Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacağı bildirildi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"A Milli Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası İstanbul'da oynanacak.



Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmayla birlikte, A Millî Takımımız yaklaşık üç yıllık bir sürenin ardından yeniden İstanbul'daki futbolseverlerle buluşacak.



Ay-Yıldızlılar'ın, iki ayaklı play-off turunun ikinci maçında 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'a konuk olacağı karşılaşma ise Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak.



Her iki play-off müsabakası da TSİ 20.00'de başlayacak."