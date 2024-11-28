×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

TFF açıkladı: Türkiye - Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak!

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#Türkiye#Macaristan
TFF açıkladı: Türkiye - Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksinde oynanacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 16:18

TFF, A Milli Takımımızın Macaristan ile karşı karşıya geleceği maçın Rams Park Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacağını açıkladı.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takımımızın UEFA Uluslar A-B Ligi play-off turunda karşılaşacağı Macaristan maçının stadını açıkladı.

Federasyon'dan yapılan açıklamada karşılaşmanın Rams Park Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacağı bildirildi. 

Gözden KaçmasınGalatasaraya AZ Alkmaar karşısında zaferin reçetesini verdiler: Fenerbahçeyi yendik ama... | Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaza özel parantezGalatasaray'a AZ Alkmaar karşısında zaferin reçetesini verdiler: Fenerbahçe'yi yendik ama... | Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'a özel parantez Haberi Görüntüle

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"A Milli Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası İstanbul'da oynanacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmayla birlikte, A Millî Takımımız yaklaşık üç yıllık bir sürenin ardından yeniden İstanbul'daki futbolseverlerle buluşacak. 

Ay-Yıldızlılar'ın, iki ayaklı play-off turunun ikinci maçında 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'a konuk olacağı karşılaşma ise Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak. 

Her iki play-off müsabakası da TSİ 20.00'de başlayacak."

Haberle ilgili daha fazlası:
#A Milli Takım#Türkiye#Macaristan

BAKMADAN GEÇME!