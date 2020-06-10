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Haber Giriş: 10.06.2020 - 16:28,Son Güncelleme:

TFF açıkladı! Süper Lig'de maçlar öncesi saygı duruşu yapılacak...

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TFF açıkladı! Süper Lig'de maçlar öncesi saygı duruşu yapılacak...
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Maçlar öncesinde vefat eden sağlık çalışanları ve Talat Özkarslı için saygı duruşu yapılacak.

Süper Lig'de maçlar öncesinde vefat eden sağlık çalışanları ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Talat Özkarslı için saygı duruşu yapılacak.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle, başta sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımız olmak üzere tüm dünyada hayatını kaybeden insanlar ve vefat eden A Milli Takım eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına, 12-15 Haziran 2020 tarihleri arasında oynanacak Süper Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Ayrıca dileyen kulüpler müsabakalarda siyah kol bandı takabilecek.

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