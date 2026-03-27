TFF açıkladı: Semih Kılıçsoy Ümit Milli Takım kadrosuna geçti!

#TFF#Semih Kılıçsoy#Ümit Milli Takım
TFF açıkladı: Semih Kılıçsoy Ümit Milli Takım kadrosuna geçti
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2026 16:06

TFF, Semih Kılıçsoy'un Romanya maçının ardından Ümit Milli Takımı aday kadrosuna geçtiğini açıkladı.

TFF, A Milli Takım kadrosuna davet edilen Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım kadrosuna geçtiğini açıkladı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçları için A Millî Takım aday kadrosuna davet edilen Semih Kılıçsoy, dün Romanya ile oynanan karşılaşmanın ardından Ümit Millî Takım aday kadrosuna geçiş yaptı.

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerine gidebilmek için Hırvatistan ile grup liderliği mücadelesi veren ve maç fazlasıyla 1. sırada yer alan Ümit Millî Takımımız, rakibiyle 31 Mart'ta deplasmanda kritik öneme sahip bir müsabakaya çıkacak. Osijek kentindeki Opus Arena'da oynanacak maç, TSİ 18.30'da başlayacak.

#TFF#Semih Kılıçsoy#Ümit Milli Takım

BAKMADAN GEÇME!