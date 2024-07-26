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TFF açıkladı: PFDK ve Tahkim Kurulu'nun yeni üyeleri belli oldu!

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#TFF#Tahkim Kurulu#PFDK
TFF açıkladı: PFDK ve Tahkim Kurulunun yeni üyeleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 10:56

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu'nda Ali Günay, Profesyonel Disiplin Kurulu'nda ise Celal Demirtürk ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulunda Yiğit Örnek, başkanlık görevlerine getirildiğini açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yeni dönemin Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun (UÇK) başkan ile üyeleri belli oldu.

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Federasyondan yapılan açıklamaya göre İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun belirlediği üç kurulun başkan ve üyeleri şöyle:

- Tahkim Kurulu

Başkan: Ali Günay.

Asil Üyeler: Cevat Okutan, Yavuz Aksoy, Abdurrahman Alp Beyaz, Ali Atay, Fatih Erdöl, Bülent Savtok.

Yedek Üyeler: Deniz Gül, Güvenç Mehmet Uzun, Muhammet Yusuf Dündar, Ali Salihoğlu, Nafiz Özgür Rifaioğlu, Feyat Kıyak.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu

Başkan: Celal Demirtürk.

Asil Üyeler: Gökhan Karaburun, Taha Çalık, Ersin Yücel, Serhat Çetin, Muammer Küçük, Mehmet Erol.

Yedek Üyeler: Yaşar Kaya Yılmaz, Hasan Basri Pehlivan, Ziya Koç, Emre Karapınar, Ahmet Şahin, Harun Kaya.

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- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu

Başkan: Yiğit Örnek.

Asil Üyeler: Yasemin Yanardağ Özer, Taner Aktaş, Mutlu Aydın Güneşli, Köksal Kızıltaş, Levent Çağlancı, Kerem Tufan.

Yedek Üyeler: Haldun Şeref Yüksel, Hulusi Yılmaz, Reyhan Merve Caşın Ağcagül, Rahmi Kuşçu, Semih Albayrak, Oğuzhan Özbaş.

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#TFF#Tahkim Kurulu#PFDK

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