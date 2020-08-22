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GeriFutbol TFF açıkladı! Milli Takımlar'da yeni görevlendirmeler
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.08.2020 - 22:11 | Son Güncelleme:

TFF açıkladı! Milli Takımlar'da yeni görevlendirmeler

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Ümit Milli Takım'da yeni görevlendirmelerde bulunuldu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Oğuz Çetin TFF Futbol Gelişim Direktörü, Tolunay Kafkas Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu, Rüştü Reçber TFF Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı, Hami Mandıralı da A ve Ümit Milli Takımları Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü oldu." ifadelerine yer verildi.

TFF açıkladı Milli Takımlarda yeni görevlendirmeler

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